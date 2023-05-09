Європарламент продовжив дію безмитної торгівлі з Україною

Рішення підтримали 537 депутатів

Сьогодні, 9 травня, Європейський парламент під час пленарного засідання у Страсбурзі більшістю голосів у першому читанні підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. Угода буде діяти починаючи з 6 червня 2023 року, повідомляє «Укрінформ».

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Відповідне рішення підтримали 537 депутатів, проти – 42, ще 38 утрималися.

«З огляду на російську агресію проти України, що спричиняє необхідність продовження економічної підтримки України, а також з урахуванням того, що у червні 2022 року Україна отримала статус країни-кандидата, Єврокомісія запропонувала Регуляторні правила (на розгляд) Європейського парламенту та Ради ЄС, що поновлюють заходи торговельної лібералізації, які мають застосовуватися на період одного року з дати припинення дії таких поточних заходів, тобто, з 6 червня 2023 року», – йдеться у документі.

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У документі нагадується, що після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у своїх висновках від 21 жовтня 2022 року та від 9 лютого 2023 року Європейська рада підтвердила готовність надалі надавати Україні потужну політичну та економічну допомогу. На прохання України про спрощення умов торгівлі та подальше поглиблення економічних відносин з ЄС Європейський Союз вжив заходи для спрощення логістики для поставок української продукції та створив «коридори солідарності» для експорту українських товарів на світовий ринок в умовах блокади чорноморських морських портів України, розпочатої РФ.

Водночас ЄС надалі поглибив правила лібералізації торгівлі з Україною, передбачені двосторонньою Угодою про асоціацію, та 30 травня 2022 року затвердив регуляторні правила щодо тимчасового пільгового режиму такої торгівлі. Ці регуляторні правила набули чинності 4 червня 2022 року та діятимуть до 5 червня 2023 року.

Тимчасове скасування торговельних тарифів стосується також промислових товарів, що підлягають оподаткуванню, тарифи на які були скасовані до кінця 2022 року за умовами Угоди про асоціацію. Ці заходи не є частиною прийнятого сьогодні пакета торговельної лібералізації, оскільки ця категорія товарів за будь-яких умов є суб’єктом застосування нульових тарифів з 1 січня 2023 року.

«Ці тимчасові та виключні заходи сприятимуть продовженню підтримки та посиленню існуючих торговельних потоків з України до Європейського Союзу. Це відповідає головним завданням Угоди про асоціацію, яка передбачає створення умов для посилення економічних і торговельних відносин, спрямованих на поступову інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС», – йдеться у документі.

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Нагадаємо, наприкінці квітня Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту погодив продовження безмитного ввозу українських товарів ще на рік. Призупинення дії тарифів стосується фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню. Єврокомісія зазначає, що ЄС є найбільшим торговельним партнером України, на якого припадає частка у розмірі 39,5% від української торгівлі у 2021 році.