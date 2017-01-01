США уріжуть бюджет ООН на більш ніж $280 млн

Сполучені Штати є одним з головних фінансових джерел ООН, з якого їй поступають 22% основного бюджету

Представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила про те, що уряду країни вдалося узгодити значне скорочення бюджету Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє телеканал новин «112 Україна» з посиланням на АР. «Неефективність і перевитрати організації добре відомі, і ми не дозволимо використовувати щедрість



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сполучені Штати є одним з головних фінансових джерел ООН, з якого їй поступають 22% основного бюджету

Представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила про те, що уряду країни вдалося узгодити значне скорочення бюджету Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє телеканал новин «112 Україна» з посиланням на АР.

«Неефективність і перевитрати організації добре відомі, і ми не дозволимо використовувати щедрість американського народу», - підкреслила Хейлі.

При цьому в місії підкреслили, що скорочення бюджету ООН буде досить істотним: він зменшиться на 285 млн доларів в 2018-2019 рр.

Нагадаємо: Сполучені Штати є одним з головних фінансових джерел ООН, з якого їй поступають 22% основного бюджету. В числі лідерів по фінансуванню ООН також Японія (9,6%) і Китай (7,9%).

Розмір внесків залежить від платоспроможності країни і розраховується, виходячи із середнього показника ВВП та доходу на душу населення країни. Розмір внеску однієї країни не повинен перевищувати 22% бюджету організації.

Раніше прещзидент США Дональд Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН, заявляючи, що організація мало що робить для вирішення глобальних проблем. Відразу після перемоги на виборах Трамп заявляв, що наполягатиме на реформі і змінах в Організації Об'єднаних Націй.