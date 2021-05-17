Стала відома вимога для інтеграції української енергосистеми в європейську

Інтеграція енергосистеми України з ENTSO-E запланована на 2023 рік

Інтеграція об’єднаної енергосистеми України до ENTSO-E потребуватиме фінансового оздоровлення ринку і створення умови беззбитковості оператора системи передачі (ОСП) – НЕК «Укренерго».

Про це повідомила ексміністр енергетики Ольга Буславець.

«На фінальному же етапі синхронізації з ENTSO-E буде оцінюватися ще й фінансове та кредитне становище ОСП. Європейські партнери України так само будуть звертати увагу на діюче фінансове навантаження та фінансовий стан ОСП», – повідомила ексміністр на своїй сторінці в Facebook.

Експерт зазначила, що в в 2020 «Укренерго» отримала 27,5 млрд грн збитків і наразі немає підстав вважати, що ці показники будуть радикально покращуватися в 2021 році.

«Тому без системного фінансового оздоровлення ринку, та створення умов для беззбитковості ОСП – інтеграція буде заблокована», – зазначила Буславець.

Ухвалення закону про сертифікацію оператора системи передачі, за словами ексміністра, – це важливий, однак лише першочерговий крок. Далі основну роботу повинен виконати Національний регулятор.

Нагадаємо, інтеграція енергосистеми України з ENTSO-E запланована на 2023 рік. На думку експертів, однією з ключових перешкод для реалізації цієї мети стало відкриття імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, а також суперечлива політика НКРЕКП.

До слова, народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Державна аудиторська служба та департамент аудиту Київської міської державної адміністрації виявили факти розкрадання коштів міського бюджету компанією діючого голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.