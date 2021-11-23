Стало відомо, коли на рахунки України надійдуть $700 млн від МВФ
Очікується, що вже сьогодні транш МВФ у розмірі близько $700 млн буде на рахунках українського уряду
МВФ виділив Україні другий транш
Другий транш МВФ у розмірі близько $700 млн буде на українських рахунках вже у вівторок, 23 листопада. Про це повідомив заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.
За його словами, гроші з'являться на українських рахунках сьогодні.
«Другий транш програми у розмірі близько $700 млн вже у вівторок буде на рахунках українського уряду», – повідомив він.
Рашкован також подякував Раді директорів МВФ за позитивне рішення про перший перегляд програми stand-by з Україною та продовження програми до кінця червня 2022 року.
«Дякую всім, хто багато місяців працював над втіленням цього рішення. Тепер потрібно працювати далі», – зазначив він.
Цієї ночі стало відомо, що виконавча рада Міжнародного валютного фонду винесла позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом $700 млн.
Раніше радник Зеленського розповів, куди підуть $700 млн від МВФ.
До слова, 19 жовтня Рада посилила незалежність Нацбанку для продовження співпраці з МВФ.
До цього радник президента Олег Устенко заявляв, що зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ – одна з вимог МВФ для отримання нового траншу.
18 жовтня повідомлялося, що шлях до $700 млн кредиту відкрито. МВФ завершив місію в Україні.
Варто зазначити, що МВФ погіршив прогноз відновлення економіки України.
9 червня 2020 року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько $5 млрд із негайним наданням $2,1 млрд першого траншу. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми stand-by закінчилася у середині лютого 2021 року без рекомендації про виділення другого траншу.