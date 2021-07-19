Стало відомо, як компанії Фірташа у судах домагаються заборони на імпорт добрив в Україну

Українські виробники мінеральних хімічних добрив ініціювали квотування їх імпорту ще в 2019 році

Українські виробники, які входять у холдинг олігарха Дмитра Фірташа, вже третій рік закликають Міністерство економічного розвитку ввести заборону на ввезення в Україну добрив. Незважаючи на відмову Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Міністерстві вводити таку заборону, компанії Фірташа домагаються цього рішення у судах. Про це йдеться в статті «Нерівний бій. Як компанії Фірташа в судах домагаються заборони на імпорт добрив в Україну» на РБК-Україна.

Як відомо, українські виробники мінеральних хімічних добрив ініціювали квотування їх імпорту ще в 2019 році.

Звернення було направлене від імені найбільших вітчизняних виробників мінеральних добрив – підприємств «Дніпроазот», Одеський припортовий завод, концерн «Стирол», черкаський «Азот», сєверодонецький «Азот» і «Рівнеазот». Останні три входять у холдинг Ostchem олігарха Дмитра Фірташа.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі після проведення спеціального розслідування вирішила не застосовувати обмежувальні заходи на їх ввезення в Україну. Своє рішення комісія пояснила тим, що застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України.

Втім, це не завадило компаніям Фірташа звернутися до Окружного адміністративного суду міста Києва і домогтися скасування рішення МКМТ про недоцільність квотування на ринку добрив. Також суд зобов'язав комісію ввести відповідні квоти на імпорт.

Яким буде рішення судів, і як на це відреагує влада – стане ясно вже найближчим часом. Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі «Судова влада», розгляд справи щодо комплексних добрив призначено на 28 липня 2021 року. Якщо після апеляції все ж збережеться розпорядження про введення квот, ризик введення обмежень до кінця року залишається досить високий, резюмує РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет уже визнав групу компаній Ostchem монополістом, який зловживає своїм монопольним становищем і отримує надприбутки шляхом завищення вартості добрив.