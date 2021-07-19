  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Стало відомо, як компанії Фірташа у судах домагаються заборони на імпорт добрив в Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Заборона на ввезення добрив в Україну створює передумови для створенням компаніями Дмитра Фірташа монополії - Стало відомо, як компанії Фірташа у судах домагаються заборони на імпорт добрив в Україну
    Заборона на ввезення добрив в Україну створює передумови для створенням компаніями Дмитра Фірташа монополії
    Фото: Уніан

    Українські виробники мінеральних хімічних добрив ініціювали квотування їх імпорту ще в 2019 році

    Українські виробники, які входять у холдинг олігарха Дмитра Фірташа, вже третій рік закликають Міністерство економічного розвитку ввести заборону на ввезення в Україну добрив. Незважаючи на відмову Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі при Міністерстві вводити таку заборону, компанії Фірташа домагаються цього рішення у судах. Про це йдеться в статті «Нерівний бій. Як компанії Фірташа в судах домагаються заборони на імпорт добрив в Україну» на РБК-Україна.

    Як відомо, українські виробники мінеральних хімічних добрив ініціювали квотування їх імпорту ще в 2019 році.

    Звернення було направлене від імені найбільших вітчизняних виробників мінеральних добрив – підприємств «Дніпроазот», Одеський припортовий завод, концерн «Стирол», черкаський «Азот», сєверодонецький «Азот» і «Рівнеазот». Останні три входять у холдинг Ostchem олігарха Дмитра Фірташа.

    Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі після проведення спеціального розслідування вирішила не застосовувати обмежувальні заходи на їх ввезення в Україну. Своє рішення комісія пояснила тим, що застосування спеціальних заходів суперечить національним інтересам України.

    Втім, це не завадило компаніям Фірташа звернутися до Окружного адміністративного суду міста Києва і домогтися скасування рішення МКМТ про недоцільність квотування на ринку добрив. Також суд зобов'язав комісію ввести відповідні квоти на імпорт.
    Яким буде рішення судів, і як на це відреагує влада – стане ясно вже найближчим часом. Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі «Судова влада», розгляд справи щодо комплексних добрив призначено на 28 липня 2021 року. Якщо після апеляції все ж збережеться розпорядження про введення квот, ризик введення обмежень до кінця року залишається досить високий, резюмує РБК-Україна.

    Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет уже визнав групу компаній Ostchem монополістом, який зловживає своїм монопольним становищем і отримує надприбутки шляхом завищення вартості добрив.

    Теги: суд Дмитро Фірташ імпорт бізнес Антимонопольний комітет завод розслідування влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, як компанії Фірташа у судах домагаються заборони на імпорт добрив в Україну