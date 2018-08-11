Стало відомо, які фермери зможуть працювати на єдиному податку



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Частина фермерів зможе стати платниками єдиного податку четвертої групи

Після підписання президентом України закону щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств жителі села зможуть оформити статус ФОП і стати платниками єдиного податку четвертої групи.

Відповідні зміни можна буде оформити за умови відповідності сукупності таких критеріїв:

здійснення діяльності виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону «Про фермерське господарство»;

заняття виключно виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою та постачанням;

здійснення господарської діяльності (крім поставок) за місцем податкової адреси;

невикористання праці найманих осіб;

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени його сім'ї: особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (в тому числі чоловік/дружина, діти);

площа сільськогосподарських угідь у власності та/або користуванні, земель водного фонду в користуванні членів фермерського господарства становить не менше 2 гектарів, але не більше 20 гектарів.

Також передбачено введення пільг по сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ) для всіх членів фермерського господарства, в т.ч. його голови (доплата ЄСВ за рахунок державного бюджету протягом 10 років).

Податок на доходи фізичних осіб з орендної плати за земельні ділянки (паї) буде стягуватися до місцевих бюджетів за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

Нагадаємо, 10 серпня президент Петро Порошенко підписав закон, який полегшить роботу сімейних фермерських господарств.

Повідомлялося, що реалізація Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання cтворення та діяльності сімейних фермерських господарств» дозволить створити умови для започаткування сімейних фермерських господарств та детінізацїї підприємницької діяльності в агарній сфері, що позитивно вплине на зростання надходжень до місцевих бюджетів від сплати податків і створення нових робочих місць на селі.

Джерело: Страна.ua