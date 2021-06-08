«Стоїть черга із бажаючих влаштуватися на роботу на завод у Дніпрі», - керівник RGC Production Олександр Волович

Завод переробляє 100 тон металу за місяць, який закуповує у місцевих металургів

Збудований за рекордно короткі терміни - менше 6 місяців - автоматизований завод RGC Production у Дніпрі вже опанував повний цикл і почав нарощувати автоматизоване виробництво газового обладнання, необхідного для модернізації розподільчих газових мереж східного та південного регіону України. Заміна старого обладнання на нове підвищить надійність та безпеку газопостачання кожному споживачеві. З новою продукцією журналістів познайомили під час інтерактивної екскурсії заводом, яку 4 червня провів керівник RGC Production Олександр Волович.

За його даними, в місяць завод переробляє 100 тон металу, який закуповує у місцевих металургів. Виробничий процес починається з механічного розкрою металевих деталей і завершується виготовленням кінцевої збірки - шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП) та вузлів обліку газу, потужність – 1000 одиниць на рік. Перший подібний завод RGC Production відкрила у Львові півтора року тому і на сьогодні його проектна потужність вже зросла з 400 одиниць ШГРП до понад 1200. Раніше подібну продукцію купували в Німеччині, тепер частково виробляють самі.

«Менш ніж за 6 місяців RGC Production збудувала завод на базі приміщень оператора розподілу «Дніпропетровськгаз». Це вже другий в Україні завод газового обладнання, компанія планує нарощувати виробництво не лише для українського ринку, а й на експорт в інші країни», – поділився планами Олександр Волович.

Завод обладнаний сучасними автоматизованими станками, зокрема, працює станок лазерного різання металу та два зварювальних робота Panasonic. Також встановлена камера запікання порошкових фарб, що дозволяє продовжити термін експлуатації обладнання до 30-35 років замість стандартних 18.

Робот зварювальник

Яку ж зарплату в середньому отримують працівники новозбудованого заводу? На таке запитання «Главкома» Олександр Волович відповів, що зарплата перевищує середню по Україні на подібних виробництвах, вона різниться в залежності від кваліфікації працівника, плюс кожен має ще й соціальний пакет. Водночас «Главкому» вдалося поспілкуватися з працівниками, які, до речі, дорожать своєю роботою. До прикладу, кваліфікований працівник може отримувати 18 тис грн. Вся зарплата «прозора», завод сплачує всі соціальні внески. «В нас є спеціалісти, які повернулися з тієї ж Европи і успішно працюють на нашому заводі… Вже вибудувалася черга із бажаючих влаштуватися до нас на роботу», – повідомив Олександр Волович, акцентуючи, що на заводі працюють колишні дуже кваліфіковані кадри з заводу «Південмаш».

Потреба в новій продукції заводу в Дніпрі повністю затребувана, адже сучасні газорегуляторні пункти призначені для модернізації газорозподільних мереж у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській областях, а також у містах Дніпро, Харків та Кривий Ріг. Загалом в Україні потребують заміни 20 тис шафових газорегуляторних пунктів – вони вже відпрацювали свій ресурс. В подальшому цифра лише зростатиме, адже завершується термін експлуатації понад 46 тис подібних установок. Тому в найближчих планах – запуск третього подібного заводу, продукцію також готові також купувати держави Европи та Азії.

Компанія RGC Production створена майже 2 роки тому за ініціативою Олександра Воловича. За цей час під його керівництвом було реалізовано 8 проектів: перший – завод у Львові виробляє газорегулювальне обладнання, другий – розробка та виробництво модемів для дистанційної передачі даних з лічильників газу споживачів. Третій - пошив спецодягу в Сумах; четвертий – виробництво засобів індивідуального захисту; п`ятий – виробництво спецвзуття в Сумах. Шостий – завод у Дніпрі з виробництва шафових газорегуляторних пунктів та вузлів обліку газу. Сьомий – виробництво систем автоматизації та телеметрії. Восьмий – типографія в Сумах для друкування квитанцій споживачам.

До складу Групи RGC (РГК – Регіональна газова компанія, належить Дмитру Фірташу) входять 18 облгазів: АТ «Вінницягаз», АТ «Волиньгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Запоріжгаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Рівнегаз», АТ «Сумигаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Чернівцігаз» та АТ «Чернігівгаз».

Наталка Прудка, для «Главкома»