Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)

Президент розпочав поїздку на Дніпропетровщину з Кривого Рогу

З огляду на фото, окрім Зеленського та його команди в літаку не було пасажирів

Президент Володимир Зеленський прибув до Кривого Рогу рейсовим літаком компанії WindRose. Про це йдеться у повідомлені пресслужби Офісу президента.

Це перший рейс компанії за маршрутом Київ – Кривий Ріг. Відсьогодні цей маршрут стане регулярним.

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Зеленський огляне об'єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми «Велике будівництво».

У Дніпрі він візьме участь у засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

Напередодні Зеленський оприлюднив свою нову «велику» ідею. Йдеться тепер про «Велике садівництво», на яке із бюджету виділять мільярди гривень.

7 червня Зеленський підписав указ про старт проєкту «Зелена країна», мета якого – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. При чому, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

333 333 333 дерева в рік,

27 777 777 в місяць,

926 000 на день,

38 580 в годину,

643 в хвилину,

більше 10 дерев в секунду.

Читайте також: