  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент розпочав поїздку на Дніпропетровщину з Кривого Рогу - Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)

    Президент розпочав поїздку на Дніпропетровщину з Кривого Рогу

    Фото: Офіс президента

    З огляду на фото, окрім Зеленського та його команди в літаку не було пасажирів

    Президент Володимир Зеленський прибув до Кривого Рогу рейсовим літаком компанії WindRose. Про це йдеться у повідомлені пресслужби Офісу президента.

    Це перший рейс компанії за маршрутом Київ – Кривий Ріг. Відсьогодні цей маршрут стане регулярним.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)
    Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)
    Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)
    Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)
    Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)
    Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)
    Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)
    Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)

    Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Зеленський огляне об'єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми «Велике будівництво».

    У Дніпрі він візьме участь у засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

    До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

    Напередодні Зеленський оприлюднив свою нову «велику» ідею. Йдеться тепер про «Велике садівництво», на яке із бюджету виділять мільярди гривень.

    7 червня Зеленський підписав указ про старт проєкту «Зелена країна», мета якого – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. При чому, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:

    • 333 333 333 дерева в рік,
    • 27 777 777 в місяць,
    • 926 000 на день,
    • 38 580 в годину,
    • 643 в хвилину,
    • більше 10 дерев в секунду.
    Читайте також:
    Теги: гроші Дніпро будівництво Кривий Ріг Володимир Зеленський Дніпропетровщина президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)