Зеленський прилетів до Кривого Рогу рейсовим напівпорожнім літаком (фото)
Президент розпочав поїздку на Дніпропетровщину з Кривого Рогу
З огляду на фото, окрім Зеленського та його команди в літаку не було пасажирів
Президент Володимир Зеленський прибув до Кривого Рогу рейсовим літаком компанії WindRose. Про це йдеться у повідомлені пресслужби Офісу президента.
Це перший рейс компанії за маршрутом Київ – Кривий Ріг. Відсьогодні цей маршрут стане регулярним.
Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Зеленський огляне об'єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми «Велике будівництво».
У Дніпрі він візьме участь у засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.
До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».
Напередодні Зеленський оприлюднив свою нову «велику» ідею. Йдеться тепер про «Велике садівництво», на яке із бюджету виділять мільярди гривень.
7 червня Зеленський підписав указ про старт проєкту «Зелена країна», мета якого – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів. При чому, як підрахували журналісти, мільярд дерев за три роки це:
- 333 333 333 дерева в рік,
- 27 777 777 в місяць,
- 926 000 на день,
- 38 580 в годину,
- 643 в хвилину,
- більше 10 дерев в секунду.