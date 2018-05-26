Страйк залізничників: переговори з профспілками провалились

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Фото: pplus.in.ua Страйкарі у Кременчуці

Машиністи продовжуватимуть протести протягом вихідних

Наступні переговори між керівництвом «Укрзалізниці» та представниками Вільної профспілки залізничників України мають відбутися у вівторок 29 травня. Про це «Громадському» повідомив голова профспілки Володимир Козельський.

«Нажаль, переговори з керівництвом у п’ятницю зірвалися. Машиністи продовжуватимуть протести протягом вихідних»,- зазначив він.

Зазначимо, з 14 травня в локомотивних депо «Укрзалізниці» триває протестна акція «Робота за правилами», так званий «італійський страйк» в рамках якого машиністи відмовляються виводити на роботу несправні локомотиви та такі , що не відповідають нормам безпеки. Станом на сьогодні до акції приєдналися вже 10 локомотивних депо «Укрзалізниці».

В ефірі програм «Нині вже» член ради профспілок ВПЗУ Олег Школяр зазначив, що серед вимог протестувальників підвищення заробітної плати машиністам, та скасування рішення про підвищення їм пенсійного віку до 60 років.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України (понад 280 тисяч членів) протест не підтримала, заявивши, що виступає проти деструктивних спроб блокування перевізного процесу.

Директор з питань фінансів Укрзалізниці Андрій Рязанцев назвав протести «злочином проти всієї держави, адже вони завдають збитків не лише «Укрзалізниці», але й економіці України».

Нагадаємо, що після чотириденного страйку, 20 травня третя зміна залізничників, що працюють на «АрселорМіттал Кривий Ріг», вийшла на роботу.

17 травня найбільший металургійний комбінат України зупинився через страйк залізничників.