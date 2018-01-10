Суд в РФ відхилив позов Siemens щодо «кримських турбін»

Російський суд не захотів повертати Siemens турбіни

Арбітражний суд Москви відхилив позов російської «дочки» німецького концерну Siemens до структур держкорпорації «Ростех» про повернення турбін, поставлених для споруджуваних в Криму електростанцій. Про це повідомляє Риа «Новости». «У задоволенні позовних вимог відмовити», - сказала суддя Аюна



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Російський суд не захотів повертати Siemens турбіни

Арбітражний суд Москви відхилив позов російської «дочки» німецького концерну Siemens до структур держкорпорації «Ростех» про повернення турбін, поставлених для споруджуваних в Криму електростанцій.

Про це повідомляє Риа «Новости».

«У задоволенні позовних вимог відмовити», - сказала суддя Аюна Цидипова.

Позивач, виробник спірних турбін ТОВ «Сіменс технології газових турбін» (СТГТ, на 65% належить Siemens, на 35% - «Силовим машинам»), просив визнати незаконним свій договір поставки турбін з структурами «Ростеху» від 10 березня 2015 року, а також витребувати чотири газотурбінні установки.

Siemens звинувачувала структури «Ростеху» в незаконному переміщенні в Крим чотирьох турбін, поставлених для будівництва електростанцій на Тамані.

У зв’язку з дією санкцій німецька компанія забороняла використовувати свої турбіни для виробництва електроенергії в Криму, оскільки ЄС не визнає російський статус Криму.

Нагадаємо, наприкінці грудня німецький концерн Siemens програв суд у Росії проти структур держкорпорації «Ростех» - ВАТ і ТОВ «Технопромекспорт».