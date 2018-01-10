Суд в РФ відхилив позов Siemens щодо «кримських турбін»
- Вчора, 22:39
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Російський суд не захотів повертати Siemens турбіни
Арбітражний суд Москви відхилив позов російської «дочки» німецького концерну Siemens до структур держкорпорації «Ростех» про повернення турбін, поставлених для споруджуваних в Криму електростанцій.
Про це повідомляє Риа «Новости».
«У задоволенні позовних вимог відмовити», - сказала суддя Аюна Цидипова.
Позивач, виробник спірних турбін ТОВ «Сіменс технології газових турбін» (СТГТ, на 65% належить Siemens, на 35% - «Силовим машинам»), просив визнати незаконним свій договір поставки турбін з структурами «Ростеху» від 10 березня 2015 року, а також витребувати чотири газотурбінні установки.
Siemens звинувачувала структури «Ростеху» в незаконному переміщенні в Крим чотирьох турбін, поставлених для будівництва електростанцій на Тамані.
У зв’язку з дією санкцій німецька компанія забороняла використовувати свої турбіни для виробництва електроенергії в Криму, оскільки ЄС не визнає російський статус Криму.
Нагадаємо, наприкінці грудня німецький концерн Siemens програв суд у Росії проти структур держкорпорації «Ростех» - ВАТ і ТОВ «Технопромекспорт».