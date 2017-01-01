Siemens програв у суді структурам держкорпорації «Ростех»

Німецька компанія не змогла довести суду РФ, що її обдурили з турбінами

Німецький концерн Siemens програв суд у Росії проти структур держкорпорації «Ростех» - ВАТ і ТОВ «Технопромекспорт». Як повідомляє ТАСС із посиланням на ухвалу Арбітражного суду Москви, Siemens не зміг довести, що його дочірня компанія «Сіменс технології газових турбін» була обманута при укладенні



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Німецька компанія не змогла довести суду РФ, що її обдурили з турбінами

Німецький концерн Siemens програв суд у Росії проти структур держкорпорації «Ростех» - ВАТ і ТОВ «Технопромекспорт». Як повідомляє ТАСС із посиланням на ухвалу Арбітражного суду Москви, Siemens не зміг довести, що його дочірня компанія «Сіменс технології газових турбін» була обманута при укладенні контракту на постачання газових турбін.

«Позивачі за первісним позовом не довели, що «Сіменс технології газових турбін» мав неправильне уявлення про природу і предмет оспорюваного контракту. Доказів того, що відповідачі (ВАТ і ТОВ «Технопромекспорт» - ред.) навмисно створили у позивачів уявлення, що не відповідає дійсності, про характер угоди, її умови, особистості учасників, предмет, інші обставини, які вплинули на рішення «Сіменс технології газових турбін» укласти оспорюваний контракт, в матеріали справи не представлено», - повідомляється в документі.

Суд також не знайшов підстав для задоволення зустрічного позову «Технопромэкспорту», який оскаржував пункти контракту, що, на думку структури Ростеху, «суперечать забороні на дії, що завдають шкоди суверенітету РФ, принципу єдності економічного простору, вільного переміщення товарів на території РФ, що не відповідає засадам Конституції РФ». Йдеться про пункти, які, за заявою Siemens, були включені в контракт з метою уникнути порушення санкцій Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Арбітражний суд Москви відмовив Siemens в задоволенні позову до структур Ростеху про повернення газових турбін, поставлених, за твердженням німецького концерну, в Крим в обхід санкцій Євросоюзу. Siemens в суді заявляв, що при укладенні контракту «Технопромекспорт» обдурив постачальників і вирішив «під приводом реалізації проекту на Таманському півострові закупити необхідне обладнання та насправді використовувати його на території Криму».

Джерело: Укрінформ