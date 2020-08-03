На парковках у центрі Києва з’явилися «зарядки» для електромобілів (фото)



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Перша зарядна станція запрацювала на вул. Б. Хмельницького, 6 Фото: КМДА

До кінця року на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» облаштують ще кілька десятків електрозарядних станцій

Паркувальні майданчики комунального підприємства «Київтранспарксервіс» у центрі столиці почали облаштовувати зарядними станціями для електромобілів. Так, одна з перших запрацювала на вул. Б. Хмельницького, 6.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Електромобілів у Києві стає дедалі більше, проте інфраструктура для них ще недостатньо розвинута. Київська міська влада спільно з НАК «Нафтогаз України» організовує перший пілотний проєкт із влаштування на вулично-дорожній мережі Києва електрозарядних станцій для електричних авто. Хочу запевнити, що місто буде сприяти розвитку екологічного транспорту. Зарядні станції почнемо встановлювати на паркувальних майданчиках у центральній частині міста, а згодом продовжимо і в усьому Києві», – розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

За його словами, вже підписано меморандум між єдиним оператором з паркування транспортних засобів Києва – КП «Київтранспарксервіс» та НАК «Нафтогаз України» щодо співпраці. Концепція розвитку паркувального простору передбачає поступове облаштування місць для підзарядки електромобілів на паркувальних майданчиках, оскільки це стимулюватиме популярність екологічного транспорту.

«НАК «Нафтогаз України» дякує міській владі за небайдуже ставлення до екологічної ситуації в Києві та створення умов для сприяння розвитку електрозаправок. Наразі перші результати надихають Групу «Нафтогаз» на розширення мережі електрозарядних станцій у Києві», – повідомив керівник проекту WeEnergy НАК «Нафтогаз України» Сергій Овчаренко.

Планується, що до кінця року на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» облаштують ще кілька десятків електрозарядних станцій.