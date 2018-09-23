Сума накопичень японців сягнула рекордних 16,5 трлн доларів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сума накопичень зростає другий рік поспіль

Новий звіт свідчить про те, що люди в Японії мають величезні фінансові активи. Це вважається головним чинником зростання цін на акції в Японії.

У поквартальному звіті Банку Японії йдеться, що активи у вигляді депозитів, акцій та інвестиційних трастів перевищують суму в 1.847 трлн єн або близько 16,5 трлн доларів. Ця сума зростає другий рік поспіль, і вона є рекордною в другому кварталі у вираженні єнах.

Сума готівки і депозитів збільшувалася на 2% за рік.

Загальна сума акцій та інших інвестицій зросла майже на 9%. Сума інвестиційних трастів зросла приблизно на 1%.

Джерело: NHK