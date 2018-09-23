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    Економіка та фінанси

    Сума накопичень японців сягнула рекордних 16,5 трлн доларів

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    Сума накопичень японців сягнула рекордних 16,5 трлн доларів

    Сума накопичень зростає другий рік поспіль

    Новий звіт свідчить про те, що люди в Японії мають величезні фінансові активи. Це вважається головним чинником зростання цін на акції в Японії.

    У поквартальному звіті Банку Японії йдеться, що активи у вигляді депозитів, акцій та інвестиційних трастів перевищують суму в 1.847 трлн єн або близько 16,5 трлн доларів. Ця сума зростає другий рік поспіль, і вона є рекордною в другому кварталі у вираженні єнах.

    Сума готівки і депозитів збільшувалася на 2% за рік.

    Загальна сума акцій та інших інвестицій зросла майже на 9%. Сума інвестиційних трастів зросла приблизно на 1%.

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    Джерело: NHK

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