Зеленський вважає, що Байден має відвідати Київ

Байдена в Україні сприймають як лідера «найбільшої демократичної цивілізації»

Приїзд Байдена в Україну був би важливим сигналом

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден має відвідати Київ.

«Я думаю, це дуже важливо <...> Вважаю, це було б важливим сигналом», – заявив Зеленський.

Він стверджує, що Байдена в Україні сприймають як лідера «найбільшої демократичної цивілізації».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден дуже прагне відвідати Україну з візитом, але з огляду на безпекову ситуацію ці плани поки що не опрацьовуються.

Нагадаємо, 6 травня в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Раніше Байден звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні – це рекордні $33 млрд, 20 з яких піде саме на озброєння.

Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.