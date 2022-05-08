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    Події в Україні

    Зеленський вважає, що Байден має відвідати Київ

    Байдена в Україні сприймають як лідера &laquo;найбільшої демократичної цивілізації&raquo; - Зеленський вважає, що Байден має відвідати Київ
    Байдена в Україні сприймають як лідера «найбільшої демократичної цивілізації»
    фото з відкритих джрел

    Приїзд Байдена в Україну був би важливим сигналом

    Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден має відвідати Київ.

    «Я думаю, це дуже важливо <...> Вважаю, це було б важливим сигналом», – заявив Зеленський.

    Він стверджує, що Байдена в Україні сприймають як лідера «найбільшої демократичної цивілізації».

    Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден дуже прагне відвідати Україну з візитом, але з огляду на безпекову ситуацію ці плани поки що не опрацьовуються.

    Нагадаємо, 6 травня в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

    Раніше Байден звернувся до Конгресу за дозволом на черговий транш воєнної допомоги Україні – це рекордні $33 млрд, 20 з яких піде саме на озброєння.

    Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня.

    Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський вважає, що Байден має відвідати Київ