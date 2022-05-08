Кличко анонсував появу додаткової ППО «натівського стандарту» в Києві

Кличко не рекомендує киянам поки що не поспішати повертатися в Київ

Кличко не рекомендує киянам поки що не поспішати повертатися в Київ

Мер Києва не виключає повторні спроби військ РФ захопити столицю

Київський міський голова Віталій Кличко стверджує, що в найближчі дні система протиповітряної оборони столиці буде зміцнена. Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо НВ».

«На жаль, поки що турбують нас всіх постійні повідомлення про загрози з повітря – ракетних обстрілів. Прошу всіх дотримуватися вимог, спускатися в бомбосховища і не нехтувати цими правилами, тому що у будь-яку хвилину будь-який будинок нашого міста, на жаль, поки що може бути обстріляний. Сподіваємося, що у найближчі дні буде додаткова протиповітряна оборона західного, натівського стандарту, яка ще більше захищатиме наше повітря», – сказав Кличко, не навівши подробиць.

Він додав, що не виключає повторні спроби військ РФ захопити Київ. Наразі ж вони зосередили свої сили на сході України.

«Щодо заходів безпеки у нашому місті. Спілкуюся з нашими військовими і можу сказати, що вони працюють достатньо системно для того, щоб забезпечити те, щоб будь-яка наступна спроба, якщо така буде, не була в жодному разі реалізована. Якщо в когось бажання буде, зуби ми йому точно обламаємо», – запевнив міський голова Києва.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

До слова, на початку квітня Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, із проханням не повертатися через велику кількість вибухових предметів у столиці і загрозу ракетних обстрілів.

Раніше повідомлялося, що, починаючи з 16 травня, у Києві планують відновити плату за проїзд у громадському транспорті. Відповідний проєкт рішення зареєстрований на сайті Київради.

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