З’явилось відео роботи авіації по окупантах на Зміїному

Два українські Су-27 які вражають російські об'єкти на Зміїному

Українські винищувачі обстріляли російських загарбників на окупованому острові Зміїний. Відео роботи української авіації опублікував Ukraine Weapons Tracker.

«Військово-повітряні сили України досі живі – ось два українські Су-27, які вражають російські об'єкти на знаменитому острові Зміїний в Чорному морі», – йдеться в дописі.

#Ukraine: The Ukrainian Air force is still alive- seen here are two Ukrainian Su-27 striking Russian facilities on the famous Snake Island in the Black Sea, in remarkable footage filmed by a TB-2 drone.



As we can observe, there is serious damage. pic.twitter.com/ogN3gOU8uJ — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 7, 2022

Нагадаємо, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.

Про те, що українські військові знищили два російські катери біля острова Зміїний повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.