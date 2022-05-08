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    З’явилось відео роботи авіації по окупантах на Зміїному

    Українські винищувачі обстріляли росіян на острові Зміїний - З’явилось відео роботи авіації по окупантах на Зміїному
    Українські винищувачі обстріляли росіян на острові Зміїний
    фото: кадр з відео

    Два українські Су-27 які вражають російські об'єкти на Зміїному

    Українські винищувачі обстріляли російських загарбників на окупованому острові Зміїний. Відео роботи української авіації опублікував Ukraine Weapons Tracker.

    «Військово-повітряні сили України досі живі – ось два українські Су-27, які вражають російські об'єкти на знаменитому острові Зміїний в Чорному морі», – йдеться в дописі.

    Нагадаємо, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.

    Про те, що українські військові знищили два російські катери біля острова Зміїний повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    З’явилось відео роботи авіації по окупантах на Зміїному