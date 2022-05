З’явилось відео роботи авіації по окупантах на Зміїному

Українські винищувачі обстріляли російських загарбників на окупованому острові Зміїний. Відео роботи української авіації опублікував Ukraine Weapons Tracker.

«Військово-повітряні сили України досі живі – ось два українські Су-27, які вражають російські об'єкти на знаменитому острові Зміїний в Чорному морі», – йдеться в дописі.

#Ukraine: The Ukrainian Air force is still alive- seen here are two Ukrainian Su-27 striking Russian facilities on the famous Snake Island in the Black Sea, in remarkable footage filmed by a TB-2 drone.



