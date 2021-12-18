Співачка Власова розказала, як кримінальні авторитети її «благородно підтримували»

«Ось ці кримінальні авторитети настільки допомагали... Я була дуже забезпеченою дівчинкою»

Співачка Євгенія Власова розповіла, як у 90-ті їй довелося працювати у першому нічному клубі Києва «Голівуді». Юна виконавиця змушена була заробляти гроші для родини. Про це вона розказала у програмі «Без комплексів».

Співачка пригадала, що на той час була «нецілованою дівчинкою», однак її регулярно записували в коханки до шоумена та продюсера, засновника клубу Таквора Бароняна.

Євгенія розповіла, що у «Голівуді» тоді доводилося бачити не лише весь шоу-бізнесовий бомонд, а й «усіх бандитів».

«Не зважаючи на те, що я була в такому здавалося б злачному місці в 90-ті, 17-річною дівчинкою, жоден з тих авторитетів кримінальних не торкнувся мене і пальцем. Я стільки благородства побачила на свою адресу, таку шалену підтримку мого таланту… Я чула бруд де завгодно стосовно себе, але всередині – чисто. Непорочно», – поділилася Власова.

На її думку, авторитети «зчитували її нутро» та розуміли, що вона й справді прийшла співати, бо потребує грошей, а не розваг.

«Ці кримінальні авторитети настільки допомагали, настільки цінували, приходили на концерти. .. Я почала отримувати 20 доларів. А коли вже йшла звідти – 800 доларів. Я була дуже забезпечено дівчинкою…», – пригадала співачка.

Раніше народна артистка України та СРСР Софія Ротару виступила на «Пісні року» у Москві. Фестиваль відзначає 50-річний ювілей, тож 4 грудня відбувся шестигодинний концерт, котрий покажуть телеглядачам у перші дні нового року.

акож одіозна українська співачка Ані Лорак, котра вже довгий час працює у Росії, поскаржилася на цькування, якого вона зазнала на Батьківщині.

Як писав «Главком», за даними джерел у шоубізнесі, у співачки не дуже йдуть справи в Росії, і вона, як і Таїсія Повалій, робить наполегливі спроби повернутися в Україну. Принаймні, відновити тут концертну діяльність. І ось Лорак повністю це підтвердила. Вона заявила, що планує відновити концертну діяльність в Україні вже у 2022 році.

Також співачка Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.

Крім того, опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в Росію, приїхала до Києва та дала перше інтерв'ю за сім років мовчання. Співачка з'явилася на телеканалі «Інтер». Вона розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та змушена заробляти гроші за кордоном.

До всього, чоловік та продюсер співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута поскаржився, що у їхньої сім’ї «вкрали сім років спокійного, адекватного, нормального життя» та натякнув, що може піти в українську політику.