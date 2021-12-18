Депутатка від «Слуг» пояснила, для чого Єрмаку заступник із «Опозиційного блоку»

Євгенія Кравчук переконана, що заступники голови Офісу президента – цінні та професійні кадри

Ростислав Шурма курує програму «єПідтримка», яку називають «тисячею президента»

Заступниця голови фракції «Слуга народу» та заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук прокоментувала кадрову політику Офісу президента. У програмі «Запитання тут ставимо ми» на Радіо НВ їй довелося відповідати, чому заступниками Єрмака є правоохоронець часів Януковича Олег Татаров та представник «Опозиційного блоку» Ростислав Шурма.

«Я розумію, що його за професійні певні якості обрали, призначили. Він розуміє, як працює правоохоронна система, координує законотворчу діяльність у цьому напрямку», – прокоментувала Кравчук роботу Татарова.

Що ж до Ростислава Шурми, то щодо нього зараз «дуже хороші відгуки», – сказала депутатка. Він, зокрема, координує програму «єПідтримка», за якою вакцинованим українцям мають виплатити по тисячі гривень.

«Із точки зору професійних якостей до нього немає питань», – пояснила Євгенія Кравчук.

Як відомо, на посаді заступника Єрмака з економічних питань Шурма курує програми «єПідтримка», яку називають «тисячою президента», «Економічний паспорт українця» – накопичення коштів від користування надрами для новонароджених українців – та «Українська мрія», програма доступних кредитів на купівлю житла, електромобілів, оплати навчання.

«Ключове – ми не надаватимемо пряму державну допомогу, ми створюватимемо інструменти стимулювання попиту. Так ми запустимо по ланцюжку всю економіку», – заявив Шурма.

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо призначення Ростислава Шурми заступником голови Офісу президента.

Шурма на посаді відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента. Він став наступником Юлії Свириденко, яку у листопаді було призначено першою віцепрем’єркою - міністеркою економіки.

До призначення Шурма був гендиректором заводу «Запоріжсталь» (2012 - 2019), який входить до групи «Метінвест» РІната Ахметова.

Також новий заступник працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу («Метінвест»), заступником директора металургійного дивізіону «Метінвест».

Був членом наглядової ради Маріупольського металургійного комбінату («Метінвест»), головою наглядової ради заводу «Промет» (Болгарія, «Метінвест»), членом ради директорів «Метінвест-Траметал» (Італія).

Був головою Запорізької регіональної організації партії «Опозиційний блок».

У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради «Укроборонпрому».

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