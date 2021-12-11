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    Світовий банк виділив Україні $150 млн на боротьбу з коронавірусом

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    Частина коштів Світового банку піде на купівлю вакцин - Світовий банк виділив Україні $150 млн на боротьбу з коронавірусом

    Частина коштів Світового банку піде на купівлю вакцин

    Фото з відкритих джерел

    $120 млн підуть на закупки 16,5 млн доз вакцин від коронавірусу

    Світовий банк схвалив виділення Україні $150 млн. Кошти спрямовані на допомогу у боротьбі з коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба банку.

    «Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила додаткове фінансування у розмірі $150 млн для проекту «Екстрене реагування на коронавірус та вакцинація в Україні». Ці кошти допоможуть запобігати, виявляти та реагувати на загрози, спричинені пандемією, а також зміцнити національну систему охорони здоров’я України», – йдеться в релізі.

    Вказано, що $120 млн додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 млн доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20% населення.

    Разом з тим зазначено, що закупівля також дасть можливість 10 млн осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти коронавірусу.

    Решта $30 млн будуть спрямовані на фінансування інших аспектів розгортання компанії із вакцинації: інформаційні технології, комунікація з громадськістю, посилення спроможності, а також закупівля обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

    До слова, станом на ранок 11 грудня у світі зафіксували майже 270 млн випадків зараження коронавірусом.

    Нагадаємо, стало відомо, у якій з європейських країн найнижчий рівень вакцинації. Це не Україна.

    Також медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

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    Теги: банк Світовий банк фінансування Україна вакцинація коронавірус
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    Світовий банк виділив Україні $150 млн на боротьбу з коронавірусом