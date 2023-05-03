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Польща скасувала односторонню заборону на імпорт із України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Польща скасувала односторонню заборону на імпорт із України
фото з відкритих джерел

Країна відмовилася під попередньої заборони через компромісне рішення Єврокомісії

Міністерство розвитку і технологій Польщі у вівторок 2 травня скасувало постанову про заборону імпорту низки сільськогосподарських товарів із України на тлі компромісного рішення Європейської комісії. Про це йдеться в постанові, опублікованій в офіційному віснику польського уряду.

«Розпорядження міністра розвитку і технологій від 21 квітня 2023 року про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України… скасувати. Постанова набирає чинності з дня її опублікування», – мовиться в документі.

Нагадаємо, що Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на період з 2 травня по 5 червня 2023 року.

Як повідомлялося, 28 квітня до посольства Республіки Польща та представництва ЄС в Україні були передані ноти Міністерства закордонних справ щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС. Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС», – зазначив Ніколенко.

МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

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Теги: Єврокомісія експорт імпорт Україна зерно Польща

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