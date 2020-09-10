Працівники Міграційної служби легалізували бойовиків «ДНР»



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У сервісному центрі в Донецькій області пройшли обшуки Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ на Донеччині перекрила канал легалізації окупантів

Контррозвідка СБУ перекрила канал легалізації в країні бойовиків «ДНР». Співробітники Міграційної служби незаконно видавали українські закордонні паспорти терористам.

Про це повідомляє сайт Служби безпеки України.

У ході розслідування встановлено, що співробітники трьох територіальних центрів і одного з райвідділів Державної міграційної служби в Донецькій області оформляли документи українського зразка, включно з закордонними паспортами, жителям окупованої частини Донбасу без проходження процедури і присутності громадян. Серед них були чиновники і бойовики «ДНР», які ніколи не перетинали лінію розмежування.

У ході обшуків в офісах сервісних центрів та міграційної служби вилучили форми, заповнені для бойовиків. Також були виявлені копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток і медичних довідок на ім'я терористів.

Після завершення обшуків суд визнає недійсним заповнені бланки для закордонних паспортів.

До слова, сьогодні, 10 вересня, на Донбасі проведуть спільну з «ДНР» інспекцію українських позицій. Інспекція відбудеться о 14:00.

Ввечері 10 вересня активісти збираються до Зеленського в Конча-Заспу з протестом через рішення щодо спільної з окупантами інспекції позицій ЗСУ.

До слова, українські військові креативно відреагували на погрози «сєпаратюги» Пушиліна.

Зазначимо, що командувач Об'єднаних сил відповів на заяву ватажка «ДНР» про обстріл позицій ЗСУ.

5 вересня Пушилін дав наказ атакувати у понеділок укріплення підрозділів Об’єднаних сил поблизу Шумів і додав, що направить інформацію про це рішення в Тристоронню контактну групу.



