Перед продажем «Кузні на Рибальському» Порошенка з неї вивели нерухомість документ



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Нерухомість заводу «Кузня на Рибальському» передано ТОВ «Буд-Реновація», яке теж належить Петру Порошенку

У вівторок, 25 вересня, прес-секретар Президента Святослав Цеголко анонсував майбутній продаж заводу «Кузня на Рибальському», що спеціалізується на суднобудуванні. Його кінцевими бенефіціарними власниками є президент Петро Порошенко і нардеп від БПП Ігор Кононенко.

Як з’ясував Bihus.Info, перед цією заявою, 14-16 серпня понад 60 000 м2 нерухомості на Електриків, 26, де і знаходиться «Кузня на Рибальському», було передано іншому підприємству – ТОВ «Буд-Реновація». Про це свідчать офіційні витяги з держреєстру нерухомості.

Компанія «Буд-Реновація» заснована три місяці тому самою ПАТ «Кузня на Рибальському», а її кінцевими бенефіціарами також є Петро Порошенко та Ігор Кононенко.

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Серед переданої нерухомості – цехи, склади та верф. Судячи з підстав, вказаних у витязі з реєстру, майно передане «Буд-Реновації» безоплатно.

Стандартною практикою в такій ситуації є передача нерухомості, як внеску до статутного капіталу новоствореної компанії, пояснює Святослав Кібець, керівник департаменту корпоративного права компанії «Юрімекс».

За інформацією з фінансового звіту «Кузні на Рибальському» за 2017 рік, їхні основні засоби оцінювалися у понад 275 мільйонів гривень, інвестиційна нерухомість - у більше ніж 28 мільйонів. Водночас статутний капітал фірми «Буд-Реновація» становить 6 мільйонів гривень.

Серед основних причин, які могли спонукати власників передати перед продажем нерухомість компанії новій фірмі, юристи виділяють бажання потенційного покупця захистити майно від можливих зазіхань, або уникнути виплати зобов’язань, що накопичились у «Кузні на Рибальському» за попередні роки.

Юристи кажуть, що подібна практика не гарантує намір покупця уникнути виплати боргів, але цілком дозволяє йому це зробити.

Відповідно до фінансового звіту за 2017-й рік «Кузня на Рибальському» мала понад 178 мільйонів гривень кредиторського боргу за товари, роботи і послуги, більше 78 мільйонів гривень - за розрахунками з бюджетом і більше 1,1 мільярда гривень - за одержаними авансами.

Основний вид діяльності «Буд-Реновації» - «організація будівництва будівель».

Нагадаємо, Фонд Прайм ессетс кепітал, який управляє активами Петра Порошенка, повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу «Кузня на Рибальському» вітчизняному покупцеві.

Раніше лідер парламентської фракції партії Блок Петра Порошенко Артур Герасимов заявив, що чутки про нібито наявність у президента України Петра Порошенка бізнесу в РФ, так само як і інша недостовірна інформація, викладена в листі групи народних депутатів, є брудною технологією частини його підписантів.