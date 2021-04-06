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    Економіка та фінанси

    Тимошенко розкритикувала діяльність НКРЕКП

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    За словами Тимошенко, відповідальність за зловживання НКРЕКП в тарифній політиці лежить Зеленському - Тимошенко розкритикувала діяльність НКРЕКП
    За словами Тимошенко, відповідальність за зловживання НКРЕКП в тарифній політиці лежить Зеленському

    Рекордні зарплати і премії керівництву Тарифного регулятора Тимошенко назвала знущанням над громадянами

    Діючий склад Національного тарифного регулятора НКРЕКП став проявом некомпетентності і корупції влади.

    Про це заявила народний депутат Юлія Тимошенко.

    «Цей хаос, який бачать люди, цей бардак, який вони бачать замість порядку – це є некомпетентність, корупція. І це є служіння олігархам – як внутрішнім, так і зовнішнім», - заявила нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

    За її словами, відповідальність за зловживання НКРЕКП в тарифній політиці лежить на президенті Володимирі Зеленському.

    «Перший, хто мусить відповідати за всю цю ситуацію – це президент. Тому що НКРЕКП його особистий орган сьогодні. І те, що зараз відбувається з тарифами – це реально страшно», - додала Тимошенко.

    Рекордні зарплати і премії керівництву Тарифного регулятора Тимошенко назвала неподобством і знущанням над громадянами.

    «З моменту приходу попереднього президенту і зараз це продовжується країна поділилася на чорних рабів і білу кістку чиновників», – наголосила нардеп.

    Нагадаємо, згідно декларацій членів НКРЕКП та голови комісії, їх заробітна плата в 2020 році зросла в середньому в 2 рази до 2 млн грн на рік. За даними НАЗК, члени НКРЕКП виявилися найбільш високооплачуваними державними службовцями після керівництва Національного банку України.

    Заробітна плата рядового члена НКРЕКП в 4 рази перевищує зарплату прем'єр-міністра та в 7 разів зарплату президента Зеленського.

    16 березня Окружний адмінсуд Києва визнав сумнівними повноваження 4 із 7 членів НКРЕКП через збіг строку їх повноважень і зобов’язав Кабінет Міністрів розглянути питання їх звільнення. Самі члени комісії судові засідання по цій справі проігнорували.

    Теги: Юлія Тимошенко НКРЕКП популізм НАЗК Володимир Зеленський президент Окружний адмінсуд
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