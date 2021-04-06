Зустріч Зеленського з Еміром Катару. Краще б її не було

Про підготовку до офіційних візитів глави держави

Єдина діяльність, якою я займаюсь останні роки – викладацька. Один з курсів, який я читаю – це дипломатичний протокол.

Аналізую фото зустрічі на найвищому рівні в Катарі, можу сказати: «Краще б її не було».

Щоб не заявляла українська сторона, результат навіть не нульовий, а мінусовий. Дві кричущих помилки : державний прапор України лежить на підлозі і українська сторона демонструє взуття.

В мусульманських державах категорично недопустимо:

Сидіти нога на ногу і демонструвати підошву свого взуття. Це вважається непристойним жестом і образою. Не подавати і не брати документи лівою рукою. Ліва рука вважається брудною. Якщо ви господар, то в жодному разі не запрошувати гостя пройти попереду себе.

Андрій Єрмак, який «відповідає» в ОПУ за зовнішню політику, не знає таких тонкощів. Але ж посаду керівника управління з питань протоколу і церемоніалу ще не скасували?!

Джерело: блог Романа Безсмертного

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