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    Думки вголос

    Зустріч Зеленського з Еміром Катару. Краще б її не було

    • Роман Безсмертний

      Громадський діяч, народний депутат України (1994–2004), заступник Глави Секретаріату Президента України (2007–2008), колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

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    Офіційний візит президента України до Катару - Зустріч Зеленського з Еміром Катару. Краще б її не було
    Офіційний візит президента України до Катару
    фото: facebook

    Про підготовку до офіційних візитів глави держави

    Єдина діяльність, якою я займаюсь останні роки – викладацька. Один з курсів, який я читаю – це дипломатичний протокол.

    Аналізую фото зустрічі на найвищому рівні в Катарі, можу сказати: «Краще б її не було».

    Щоб не заявляла українська сторона, результат навіть не нульовий, а мінусовий. Дві кричущих помилки : державний прапор України лежить на підлозі і українська сторона демонструє взуття.

    В мусульманських державах категорично недопустимо:

    1. Сидіти нога на ногу і демонструвати підошву свого взуття. Це вважається непристойним жестом і образою.
    2. Не подавати і не брати документи лівою рукою. Ліва рука вважається брудною.
    3. Якщо ви господар, то в жодному разі не запрошувати гостя пройти попереду себе.

    Андрій Єрмак, який «відповідає» в ОПУ за зовнішню політику, не знає таких тонкощів. Але ж посаду керівника управління з питань протоколу і церемоніалу ще не скасували?!

    Джерело: блог Романа Безсмертного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: дипломатія Володимир Зеленський Катар президент Андрій Єрмак Офіс президента
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