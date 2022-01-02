  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Відбір газу зі сховищ у Європі знизився до мінімуму за 10 років

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Відбір газу з європейських підземних сховищ 31 грудня став найнижчим за 10 років - Відбір газу зі сховищ у Європі знизився до мінімуму за 10 років
    Відбір газу з європейських підземних сховищ 31 грудня став найнижчим за 10 років
    фото: Reuters

    На тлі теплої погоди в останній день року відбір газу із європейських підземних сховищ скоротився до рівня 2012 року

    В останній день 2021 року відбір газу з підземних сховищ (ПСГ) Європи склав 136,6 млн. куб. м. Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe (GIE, асоціація, яка представляє інтереси операторів газової інфраструктури в Європі), повідомляє ТАСС.

    На тлі теплої погоди в останній день року відбір газу із європейських підземних сховищ скоротився до рівня 2012 року. Біржова ціна на газ у Європі в цей день опускалася нижче за $800 за 1 тис. куб. м.

    У той же час закачування газу 31 грудня другий день поспіль перевищило обсяг вилучень з ПСГ і склало 295,6 млн куб. м. Це сталося на тлі теплої погоди та приходу до регіону субтропічних повітряних мас.

    У грудні загальний обсяг відбору газу з європейських сховищ склав 15,63 млрд. куб. м. Це четвертий за величиною показник із 2011 року, коли GIE почала спостереження.

    Наповненість європейських ПСГ порівняно з минулим роком знизилася на 20,6 млрд. куб. м - до 60,38 млрд куб. м.

    Напередодні повідомлялося, що США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

    До слова, Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи.

    Раніше президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

    Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

    Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.

    Читайте також:
    Теги: газ Європа ціни ГТС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відбір газу зі сховищ у Європі знизився до мінімуму за 10 років