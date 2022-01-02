Відбір газу зі сховищ у Європі знизився до мінімуму за 10 років

Відбір газу з європейських підземних сховищ 31 грудня став найнижчим за 10 років

На тлі теплої погоди в останній день року відбір газу із європейських підземних сховищ скоротився до рівня 2012 року

В останній день 2021 року відбір газу з підземних сховищ (ПСГ) Європи склав 136,6 млн. куб. м. Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe (GIE, асоціація, яка представляє інтереси операторів газової інфраструктури в Європі), повідомляє ТАСС.

На тлі теплої погоди в останній день року відбір газу із європейських підземних сховищ скоротився до рівня 2012 року. Біржова ціна на газ у Європі в цей день опускалася нижче за $800 за 1 тис. куб. м.

У той же час закачування газу 31 грудня другий день поспіль перевищило обсяг вилучень з ПСГ і склало 295,6 млн куб. м. Це сталося на тлі теплої погоди та приходу до регіону субтропічних повітряних мас.

У грудні загальний обсяг відбору газу з європейських сховищ склав 15,63 млрд. куб. м. Це четвертий за величиною показник із 2011 року, коли GIE почала спостереження.

Наповненість європейських ПСГ порівняно з минулим роком знизилася на 20,6 млрд. куб. м - до 60,38 млрд куб. м.

Напередодні повідомлялося, що США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

До слова, Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи.

Раніше президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.