Україна офіційно приєдналася до Групи Помпіду: що це означає

Рішення про приєднання до Групи ухвалено після 10 років плідної співпраці між Україною та Групою Помпіду

Приєднання до Групи Помпіду є подальшим кроком у вирішенні проблем, пов’язаних з наркотиками, на основі цінностей Ради Європи

1 січня 2022 року набрав чинності Закон «Про приєднання України до Часткової угоди про створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду)». Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

«Приєднатися до Часткової угоди про створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду), встановленої Резолюцією (80) 2 Комітету Міністрів Ради Європи, прийнятою 27 березня 1980 року на 317-му засіданні заступників міністрів (додається), зі змінами, внесеними Резолюцією (80) 15 Комітету Міністрів Ради Європи, прийнятою 17 вересня 1980 року на 322-му засіданні заступників міністрів (додається), яка набирає чинності для України з дати отримання Генеральним секретарем Ради Європи офіційного повідомлення про приєднання», – зазначається в законі, ухваленому 14 липня 2021 року.

27 березня 1980 року представники Бельгії, Данії, Франції, Федеративної Республіки Німеччина, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Швеції, Туреччини та Сполученого Королівства вирішили створити групу зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду), йдеться в резолюції Комітету міністрів РЄ.

Метою Групи Помпіду є здійснення всебічного вивчення проблем зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

Рішення про приєднання до Групи ухвалено після 10 років плідної співпраці між Україною та Групою Помпіду.

Україна приєдналася до Ради Європи у 1995 році і взяла на себе багато зобов’язань щодо верховенства права, демократії та прав людини. Приєднання до Групи Помпіду є подальшим кроком у вирішенні проблем, пов’язаних з наркотиками, на основі цінностей Ради Європи, зокрема шляхом інтеграції прав людини у всі етапи формування політики щодо наркотиків.

Посилення уваги до прав людини є одним із ключових елементів оновленого мандату Групи Помпіду, ухваленого у червні 2021 року з нагоди її 50-річчя, який також був поширений на звикання до дозволених речовин (наприклад, алкоголю чи тютюну) та нові форми залежностей (наприклад, азартні ігри в Інтернеті та онлайн ігри). У серпні 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба направив лист генеральній секретарці Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, у якому повідомив її про рішення України приєднатися до Групи Помпіду з січня 2022 року. Участь українських експертів у роботі Групи сприятиме створенню та впровадженню програм лікування залежностей, догляду та реабілітації людей з розладами вживання наркотичних речовин, а також обміну інформацією про тенденції, пов’язані з торгівлею наркотиками та вживанням наркотиків.

Як повідомлялося, раніше в Києві було викрито наркоділків зі щомісячною виручкою в понад 1 млн грн.