Торгові війни призвели до уповільнення зростання світової економіки



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Зафіксовані скорочення замовлень на експорт в останні кілька місяців

Організація економічного співробітництва і розвитку заявила про уповільнення глобального економічного зростання. Організація переглянула свої прогнози в бік зниження в порівнянні з травневими оцінками. Це обумовлюється торговими суперечками і нестабільною ситуацією на швидко розвиваються ринках.

Головний економіст цієї організації Лоренс Бун сказав, що ситуація змінилася, і невизначеність зросла. У ряді країн зростання припинилося. За його словами, це один з найважливіших моментів, так як зростає протекціонізм, і це робить негативний вплив на прогнози.

Повідомляється про скорочення замовлень на експорт в останні кілька місяців, і про продовження уповільнення в зростанні торгівлі.

Організація економічного співробітництва та розвитку очікує, що світова економіка зросте цього року на 3,7%. Це на 0,1 відсоткових пункти менше в порівнянні з останнім прогнозом, зробленим в травні. Очікується, що в наступному році зростання також скоротитися на таку ж цифру, що буде означати загальне скорочення на 0,2 процентних пункту в порівнянні з попередніми оцінками.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) — міжнародна організація, що об'єднує 34 країни світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і розглядаються як розвинені. Договір про ОЕСР був підписаний 14 грудня 1960 в Парижі, але вступив у дію 30 вересня 1961 на базі Європейської організації економічного співробітництва з метою координації економічної політики країн-членів ОЕСР і погодженням програми допомоги країнам, що розвиваються.

Організація об'єднує 35 найбільш економічно розвинених країн світу — більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Штаб-квартира розміщена у Парижі (Франція)

ОЕСР також активно співпрацює з державами світу, які не є членами організації (зокрема з Україною), у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо.

Офіційними мовами ОЕСР є англійська і французька.

Поточним генеральним секретарем ОЕСР є Хосе Анхель Гурріа Тревіньо (з 2006 року).