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    Економіка та фінанси

    Трамп назвав себе рятівником американської економіки

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп назвав себе рятівником американської економіки
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп порівняв нинішній економічний стан країни з тим часом, коли при владі перебував Барак Обама

    Президент США Дональд Трамп заявив про позитивні зміни в економіці США за час свого перебування на посаді.

    Про це він написав у Twitter.

    Трамп порівняв нинішній економічний стан країни з тим часом, коли при владі перебував Барак Обама. Він також заявив, що екс-президент часто вдавався до неправильних економічних рішень і тим самим створював зайві труднощі і проблеми.

    Президент США заявив, що хоч американська економіка і є потужною, він зробив величезний внесок у її «порятунок».

    До слова, напередодні зустрічі з керівником Північної Кореї глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що КНДР стане економічною ракетою.

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