Трамп назвав себе рятівником американської економіки
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Президент США Дональд Трамп
Трамп порівняв нинішній економічний стан країни з тим часом, коли при владі перебував Барак Обама
Президент США Дональд Трамп заявив про позитивні зміни в економіці США за час свого перебування на посаді.
Про це він написав у Twitter.
Трамп порівняв нинішній економічний стан країни з тим часом, коли при владі перебував Барак Обама. Він також заявив, що екс-президент часто вдавався до неправильних економічних рішень і тим самим створював зайві труднощі і проблеми.
Президент США заявив, що хоч американська економіка і є потужною, він зробив величезний внесок у її «порятунок».
До слова, напередодні зустрічі з керівником Північної Кореї глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що КНДР стане економічною ракетою.