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Як змінився дохід найбільших логістичних і транспортних компаній: список лідерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Як змінився дохід найбільших логістичних і транспортних компаній: список лідерів
«Укрзалізниця» торік отримала 102,87 млрд грн доходу
фото з відкритих джерел

Лише половина компаній з топу змогли отримати прибуток торік

243,67 млрд грн доходу отримали компанії-лідери у сфері транспорту та пошти. За рік їх сукупний дохід виріс на 12%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Згідно з індексом «Опендатабота», у вісьмох компаній зріс дохід, проте вийти в чистий прибуток змогли лише пʼять з десятки найкращих. Сумарний прибуток п’ятірки – 8,16 млрд грн, а от збитки чотирьох інших компаній склали 12,1 млрд грн. Ще одна компанія вийшла в нуль торік.

Тим часом на половину компаній-лідерів, які належать державі, припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,89 млрд грн.

Так, «Укрзалізниця» торік отримала 102,87 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,19 млрд грн. Схожа ситуація в «Укртрансгазу»: дохід скоротився майже на третину, а збитки сягнули 7,44 млрд грн.

Більш вдалим рік був для «Укрпошти». Попри те, що компанія завершила рік в мінус, збитки вдалось зменшити майже вдвічі. Загалом компанія збільшила свій дохід на 12% – до 12,98 млрд грн торік.

«Оператор ГТС України» за рік збільшив доходи на 7%, до 38,53 млрд грн. Хоча й чистий прибуток скоротився у 8,7 раза до 1,27 млрд грн, за результатами року компанія все одно вийшла в плюс.

Дохід державної «Укртранснафти» зменшився неістотно, а от прибуток скоротився аж у 16 разів – 1,22 млрд грн. Раніше компанія була лідером за прибутком серед десятки найкращих.

«Нова Пошта» посіла друге місце в індексі, її дохід зріс на 23% до 44,78 млрд грн. Але прибуток, навпаки, зменшився у 1,6 раза – до 2,5 млрд грн.

Вперше до індексу потрапила «Нео-Транс». Вона показала найшвидше зростання доходу серед десятки найкращих: +100% (6,5 млрд грн). Її прибуток теж зріс удвічі – до 116,55 млн грн.

«Логістик юніон» з групи АТБ наростив дохід на 29% і отримавши найбільший прибуток серед усіх – 3,06 млрд грн (+40%).

Дохід компанії «Лемтранс» з групи СКМ зріс лише на 3%: до 7,3 млрд грн.

В топ увійшла компанія «Українські вертольоти». Попри збільшення доходу на 17% (до 872 млн грн), яке дозволило увірватись у топ, бізнес зафіксував збитки на 52,5 млн грн.

Лідери у сфері транспорту та пошти
Лідери у сфері транспорту та пошти
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, «Укрпошта» закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх у відділеннях.

Раніше співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк анонсував масштабний аудит бізнес-процесів компанії, яка налічує 30 тис. працівників.

До слова, до 1 квітня 2025 року державні службовці мали подати щорічну декларацію про свої доходи та майновий стан. Однак цю вимогу закону вперто ігнорує цілий ряд керівник великих державних підприємств. 

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Теги: Нова пошта Укрпошта Укрзалізниця

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