Перший міністр транспорту незалежної України звернувся до Укрзалізниці

Федерація роботодавців транспорту, як очолює Орест Климпуш, закликала Укрзалізницю не підвищувати тарифи на всі контейнерні перевезення

Україна інтегрується у ЄС, і для цього створює розвинуту логістичну мережу контейнерних перевезень, адже це є запорукою збільшення експорту та виробництва в Україні. Але тарифні умови, які створила Укрзалізниця для стимулювання контейнерних перевезень і збільшення торгівлі з ЄС, окремі компанії стали використовувати для розмивання доходної бази УЗ від перевезення навалочних вантажів в морські порти України. Вони використовують контейнери не як форму міжнародного перевезення, а як тару для оптимізації вантажного тарифу по Україні. Це потрібно наводити лад, і виправляти диспропорції в потребах ринку і рухомого складу. Про це заявив голова Федерації роботодавців транспорту України, перший міністр транспорту України Орест Климпуш.

«Рішенням має бути коригування тарифів при перевезенні контейнерів в межах України (по внутрішнім накладним) та збереження існуючої системи тарифів при відправках контейнерів в міжнародних залізничних перевезеннях (по СМГС/ЦІМ). Такий підхід дозволить Укрзалізниці отримати додаткові доходи від зростання контейнерного вантажопотоку, і в той же час – не буде нести загроз для подальшої інтеграції української та європейської транспортних систем та забезпечення потреб двосторонньої торгівлі», – зауважив Климпуш.

Наразі Укрзалізниця ініціювала просто підвищення вартості залізничних перевезень у контейнерах з масою брутто понад 26 тис т – у компанії аргументують це необхідністю зближення вартості перевезень у контейнерах та спеціалізованому рухомому складі, і розраховують отримати додаткові тарифні надходження. Але за такого підходу буде нівельована головна перевага, яка стимулює розвиток залізничних контейнерних перевезень, та перешкоджає інтеграції України в ЄС, зауважив Климпуш.

«Без перебільшення, розвиток залізничних контейнерних перевезень є стратегічно важливим для УЗ вектором розвитку вантажної вертикалі – вихід на нові ринки інтермодальних перевезень та діяльності закордоном для залучення нових клієнтів та вантажопотоків. Зараз ринок контейнерних перевезень є одним з небагатьох, що демонструє стабільне зростання в середньому на 6% в рік і має позитивний прогноз на горизонті 2030 року. При цьому історично основна частина контейнерів в Україні транспортується автомобільним транспортом, однак частка таких перевезень скорочується з 65-70% у 2014 році до 57% у 2024 році і залізниця поступово збільшує свою частку – це дуже позитивний тренд», – наголосив експерт.

Як відомо, Укрзалізниця також вчергове заявила про прагнення підняти тарифи на вантажні перевезення. На цей раз посадовці УЗ пропонують це назвати не підвищенням, а «індексацією», і хочуть домогтись збільшення тарифу на 20-40%.