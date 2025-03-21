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Дев’ять підприємств «Метінвесту» увійшли до рейтингу найкращих компаній України з бездоганною репутацією

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Дев’ять підприємств «Метінвесту» увійшли до рейтингу найкращих компаній України з бездоганною репутацією
«Метінвест» Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України
фото: depositphotos.com

«Метінвест» лідирує у рейтингу компаній із бездоганною репутацією: дев’ять підприємств серед найкращих в Україні

«Опендатабот», сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру, опублікував Індекс найкращих підприємств України – 2025. До переліку потрапили найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією – компанії, які перебувають під санкціями або мають власників із РФ, у рейтинг не включалися.

До списків найкращих у чотирьох категоріях ввійшли одразу дев’ять підприємств Групи «Метінвест» Ріната Ахметова: «Запоріжсталь» (№2), «Каметсталь» (№5) та «Запоріжкокс» (№7) у категорії «Переробна промисловість», Шахтоуправління «Покровське» (№3), Північний ГЗК (№5), Південний (№7) та Центральний ГЗК (№10) у категорії «Добувна промисловість», «Метінвест-СМЦ» (№10) у категорії «Оптова торгівля», та керівна компанія «Метінвест Холдинг» (№2) у категорії «Професійна, наукова та технічна діяльність». 

Індекс «Опендатабота» – аналітичний інструмент, який дає змогу оцінити реальний стан і географію українського бізнесу. Індекс базується на даних із державних реєстрів, реєстрів «Опендатабота», фінансовій звітності компаній, інформації про зв’язки з РФ, санкційних списках та інших аналітичних інструментах. 

Нагадаємо, раніше «Метінвест» Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України – за ветеранську програму та програми перекваліфікації, які пропонує виш компанії «Метінвест Політехніка».

Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році, та увійшла до рейтингу найкращих роботодавців України 2024 року.

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Теги: торгівля промисловість завод

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Економіка

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