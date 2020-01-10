Учені розповіли, як додатково отримати десять років життя
Регулярні фізичні вправи і здорове харчування знижують ризик передчасної смерті - дослідники
Вчені з Гарвардського й Амстердамського університетів прикладних наук розповіли, як гарантовано продовжити своє життя на десять років. Про це пише науковий журнал British Medical Journal.
Фахівці дійшли висновку, що регулярні фізичні вправи і здорове харчування роблять свою роботу. Такі корисні звички знижують ризик передчасної смерті.
Дослідники протягом 20 років спостерігали за понад 100 тисячами осіб у віці від 50 років. До груп ризику віднесли курців, людей, які вживають алкоголь, практикують нездорове харчування, людей з низькою фізичною активністю і надмірною вагою.
Виявилося, що люди, які вели здоровий спосіб життя, прожили значно довше. Середній показник у жінок становив 84,4 року проти 73,7 року у жінок зі шкідливими звичками. У чоловіків показники склали 81,1 року проти 73,5 року.
Також вчені зазначили, що під час дослідження не враховувалися непередбачувані захворювання - такі, як рак.
Нагадаємо, дослідники назвали несподівану причину отупіння людства.
До відома, вчені передбачили появу на Землі гігантських зон смерті.
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