Учені розповіли, як додатково отримати десять років життя



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Науковці протягом 20 років спостерігали за понад 100 тисячами осіб у віці від 50 років

Регулярні фізичні вправи і здорове харчування знижують ризик передчасної смерті - дослідники

Вчені з Гарвардського й Амстердамського університетів прикладних наук розповіли, як гарантовано продовжити своє життя на десять років. Про це пише науковий журнал British Medical Journal.

Фахівці дійшли висновку, що регулярні фізичні вправи і здорове харчування роблять свою роботу. Такі корисні звички знижують ризик передчасної смерті.

Дослідники протягом 20 років спостерігали за понад 100 тисячами осіб у віці від 50 років. До груп ризику віднесли курців, людей, які вживають алкоголь, практикують нездорове харчування, людей з низькою фізичною активністю і надмірною вагою.

Виявилося, що люди, які вели здоровий спосіб життя, прожили значно довше. Середній показник у жінок становив 84,4 року проти 73,7 року у жінок зі шкідливими звичками. У чоловіків показники склали 81,1 року проти 73,5 року.

Також вчені зазначили, що під час дослідження не враховувалися непередбачувані захворювання - такі, як рак.

Нагадаємо, дослідники назвали несподівану причину отупіння людства.

До відома, вчені передбачили появу на Землі гігантських зон смерті.

Як повідомлялося, в Україні запустять програму медгарантій для населення.