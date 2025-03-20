ЄС надав Україні 1 млрд євро за рахунок доходів від російських активів

Гроші спрямують на пріоритетні видатки держбюджету

Європейська комісія виплатила Україні ще 1 млрд євро в межах кредиту G7, який погашатиметься та обслуговуватиметься за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Єврокомісії.

«Сьогодні Єврокомісія виплатила додатковий транш на 1 млрд євро в рамках її виняткової макрофінансової кредитної допомоги для України, яка має виплачуватись за рахунок надходжень від заморожених до ЄС державних російських активів», – йдеться у повідомленні.

Загальний внесок ЄС за цією програмою допомоги для України становить 18,1 млрд євро, а її загальний обсяг становить приблизно 45 млрд євро. З поточною виплатою загальний обсяг позик, наданих Єврокомісією Україні в рамках цього макрофіну, з початку року сягнув 4 млрд євро.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, гроші спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

Нагадаємо, Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 ERA. Отримані кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, підуть на пріоритетні потреби державного бюджету.

Як відомо, Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії. Тим часом Росія назвала це «крадіжкою».

Раніше лідери держав ЄС погодили виділити Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Тим часом Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.

До слова, упродовж 2022-2024 років США надали Україні понад $30 млрд прямої бюджетної підтримки. Ці кошти були використані відповідно до укладених угод.