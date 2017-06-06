Турецькі інвестори не хочуть купувати інтернет-провайдер «Воля» – ЗМІ

Керівництво «Волі» і української дочки мобільного оператора підозрюють у змові з метою продати актив за завищеною ціною

Найбільший український інтернет-провайдер «Воля» незабаром може змінити власників. Раніше потенційним власником активів компанії ЗМІ називали мобільного оператора Lifecell, який належить Turkcell. Однак, за даними порталу турецького видання demokrathaber.org, інвестор відмовився купувати активи українського провайдера.



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Залишається відкритим питання, хто найближчим часом купить український інтернет-провайдер «Воля»

Керівництво «Волі» і української дочки мобільного оператора підозрюють у змові з метою продати актив за завищеною ціною

Найбільший український інтернет-провайдер «Воля» незабаром може змінити власників. Раніше потенційним власником активів компанії ЗМІ називали мобільного оператора Lifecell, який належить Turkcell.

Однак, за даними порталу турецького видання demokrathaber.org, інвестор відмовився купувати активи українського провайдера. Серед цілого ряду причин називають недобросовісну політику компанії і менеджменту, завищену вартість акцій українського телеком-оператора. У материнській кампанії підозрюють керівництво «Волі» і української дочки мобільного оператора у змові з метою продати актив за завищеною ціною. У Turkcell відмовилися давати коментарі, поки ведеться службове розслідування інциденту.

Конкуренти вважають, що «Воля» давно перестала бути інвестиційно привабливим активом. Учасники ринку вважають, що, вклавши у «Волю» 300 млн доларів, власники не захочуть продавати її в мінус. При цьому фінансові показники результатів демонструють негативну динаміку. Ряд питань є і до звітності, методологія якої націлена виключно на замилювання очей потенційного інвестора і далека від реалій і стандартів. Так що, з професійної точки зору, відсутня елементарна доцільність у покупці «привабливого» інтернет-провайдера, від якого із завидною стабільністю йдуть клієнти і гроші, пише видання.

ЗМІ також відзначили, що кількість негативних посилів від абонентів займають лідируючі позиції в антирейтингах. Не додає впевненості «Волі» і той факт, що керівництво компанії знаходиться в пошуках роботи, а іноземні топ-менеджери сидять «на валізах». Наприклад, резюме технічного директора оператора можна знайти на сайтах здобувачів.

Не оминули «Волю» і скандали, пов'язані з продажем мереж у Криму росіянам. Ще в червні 2017 року видання AIN.UA опублікувало своє розслідування цієї загадкової угоди. Представники «Волі» заявляли, що продали кримський актив ще в 2014 році. Згідно з останніми даними, угода відбулася тільки в минулому місяці. Причому, спочатку акції перейшли в управління батька екс-глави компанії Бойка. Але вже через пару тижнів, після скандальних матеріалів в ЗМІ з цього приводу, він раптово перепродав їх другому бенефіціару - Євгену Попову. Кримський актив тепер на 100% належить росіянам.

Питання про те, хто найближчим часом візьме у свої руки керування найбільшим українським інтернет-провайдером і купить його, - залишається відкритим.

Нагадаємо, що серед інших покупців називали і екс-главу Адміністрації президента України Бориса Ложкіна. Він також відмовився інвестувати запитувану суму.