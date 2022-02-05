Частина пенсіонерів замість індексації отримає 135 грн

Стало відомо, наскільки збільшать пенсії,які були призначені з 2019 року

Масова індексація зачепить не всіх

Вже у березні в Україні очікується масова індексація пенсій. Цього року березнева індексація зачепить навіть ті категорії пенсіонерів, яким раніше не індексували виплати разом з усіма громадянами. Їм обіцяють додати до пенсій фіксовану суму. Про це стало відомо із повідомлення Мінсоцполітики.

Зокрема, індексації не підлягають пенсії, які були призначені з 2019 року, тобто у 2019, 2020 та 2021 роках. Проте уряд вирішив їм також збільшити щомісячні виплати. Їх підвищать усім на 135 гривень.

Крім того, обіцяють підтягнути мінімальні пенсії всім непрацюючим пенсіонерам, які не мають повного страхового стажу (30 років у жінок та 35 у чоловіків) до 2100 гривень. Також підвищать допомогу на одну дитину для багатодітних сімей. Воно дорівнюватиме 2100 гривень замість нинішніх 1700.

Піднімуть і соціальну допомогу інвалідам з дитинства, а також дітям-інвалідам до 2100 гривень замість теперішніх 1934.

Громадянам із повним страховим стажем підвищать мінімальну пенсію з інвалідності. Вона дорівнюватиме 2300 гривень.

А більшості пенсіонерів у березні індексують пенсії. Цьогоріч їх обіцяють індексувати на 14%, а не на 11%, як минулого. У середньому, щомісячні виплати стануть вищими на 500 гривень. При цьому мінімальне підвищення становитиме не менше 100 гривень.

Нагадаємо, у березні пенсії суттєво виростуть: хто залишиться без доплат.

Як відомо, пенсії українських військових у 2022 році підвищать двічі.

Також Мінсоцполітики роз'яснило, як збільшаться пенсії з 1 березня.

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