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    Кабмін збільшив перелік даних, якими можна підтвердити стаж

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    Також відомості дають право на нарахування надбавки за вислугу років - Кабмін збільшив перелік даних, якими можна підтвердити стаж
    Також відомості дають право на нарахування надбавки за вислугу років
    фото: glavcom.ua

    Уряд вніс відповідні зміни до ряду нормативно-правових актів

    Відомості про трудову діяльність відтепер можна підтвердити даними з реєстру застрахованих осіб. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

    За його словами, уряд вніс відповідні зміни до ряду нормативно-правових актів.

    «Внесено зміни до ряду нормативно-правових актів з питань оплати праці, якими відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування віднесено до даних, що підтверджують стаж роботи», – зазначив Мельничук.

    Такі відомості також дають право на нарахування надбавки за вислугу років.

    Також ексміністр дав поради, як відновити трудовий стаж, коли втрачені документи. У випадках, коли втрачені документи і неможливо точно встановити робочий стаж громадянина, варто звертатися до суду.

    Нагадаємо, «слуга народу» пояснила, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи.

    Як відомо, у працюючих пенсіонерів пенсія може бути нижчою, ніж у непрацюючих.

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    Теги: Кабмін уряд пенсія страхування стаж
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    Підтвердження трудового стажу. Кабмін збільшив перелік даних