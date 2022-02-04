Підтвердження трудового стажу. Кабмін збільшив перелік даних

Також відомості дають право на нарахування надбавки за вислугу років

Уряд вніс відповідні зміни до ряду нормативно-правових актів

Відомості про трудову діяльність відтепер можна підтвердити даними з реєстру застрахованих осіб. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд вніс відповідні зміни до ряду нормативно-правових актів.

«Внесено зміни до ряду нормативно-правових актів з питань оплати праці, якими відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування віднесено до даних, що підтверджують стаж роботи», – зазначив Мельничук.

Такі відомості також дають право на нарахування надбавки за вислугу років.

Також ексміністр дав поради, як відновити трудовий стаж, коли втрачені документи. У випадках, коли втрачені документи і неможливо точно встановити робочий стаж громадянина, варто звертатися до суду.

Нагадаємо, «слуга народу» пояснила, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи.

Як відомо, у працюючих пенсіонерів пенсія може бути нижчою, ніж у непрацюючих.

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