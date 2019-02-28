У Харкові за минулий рік обстежено понад 1230 км газопроводів



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В результаті обстежень виявлено понад 80 витоків газу на підземних газопроводах

За 2018 рік фахівцями «Харківміськгазу» комплексним приладовим методом обстежено 1230,9 км газових мереж Харкова. На 730 км газопроводів проведено повне технічне обстеження. В результаті виявлено понад 80 витоків газу на підземних газопроводах, з них сім витоків на розподільних газопроводах.

В ході повного технічного обстеження було виявлено аварійних та непридатних газопроводів – 0,183 км. Ще 16,2 км підлягають капітальному ремонту. З них 8,4 км приведено в задовільний стан, 7,8 км залишаються в роботі. Решта газопроводів також знаходяться в задовільному стані.

Під час роботи фахівці газової компанії використовують спеціальні високоточні прилади, які допомагають їм виміряти товщину стінок металу труби, оцінити стан ізоляційного покриття та визначити корозійний стан труби.

Проведення цих заходів дає можливість виявляти витоки газу зменшувати виробничо-технологічні втрати. У 2019 р. фахівцями служби контролю за виробництвом згідно з періодичністю заплановано проведення обстеження комплексним приладовим методом 1285,36 км газових мереж Харкова.