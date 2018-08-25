У Китаї поменшало платних доріг



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Платних автодоріг звичайного типу стало на 15485 км менше

Міністерство транспорту КНР оприлюднило в п'ятницю статистику платних автомобільних доріг в країні за підсумками 2017 року. Платних автодоріг стало на 7356 км менше, ніж в кінці попереднього року, кількість пунктів оплати на основних трасах скоротилася на 237 - до 1338 пунктів, випливає з даних міністерства.

Платних автодоріг звичайного типу всіх категорій з мостами і тунелями стало на 15485 км менше, тоді як швидкісних стало на 8130 км більше.

Зростає протяжність швидкісних магістралей, що сприяє поліпшенню структури платних автодоріг, розповіли в транспортному відомстві. У порівнянні з кінцем 2016 року в структурі платних автодоріг частка швидкісних зросла з 72,8 % до 81 %.

Звичайні автодороги стали повністю безкоштовними у всіх чотирьох містах центрального підпорядкування - Пекіні, Тяньцзіні, Шанхаї і Чунціні, а також в провінціях Ляонін і Цзянси. Впритул наблизилися до досягнення цієї мети також провінції Фуцзянь і Хунань і Нінся-Хуейський автономний район.

Станом на кінець 2017 року загальна протяжність автодоріг в Китаї склала 4,77 млн км, що в 6,2 рази більше, ніж в 1984 році. У їх числі - 136,5 тис. км швидкісних доріг, за даним показником Китай посідає перше місце в світі.