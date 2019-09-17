У Кривому Розі 17 виробників тепла дотепер не мають постачальника газу на опалювальний сезон



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Минулого року в Кривому Розі 800 тисяч споживачів тепла залишились без опалення наприкінці листопада і були змушені вийти на акції протесту

Станом на 17 вересня в Кривому Розі нараховується 17 виробників тепла, які не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку 216 тис. домогосподарств та 500 непобутових споживачів, серед яких є школи, дитсадки та ін. Згідно із законодавством, АТ «Криворіжгаз» не має права здійснювати доставку газу таким споживачам.

«Внесені минулого року зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія повинна буде припинити доставку газу таким компаніям, - говорить Анна Ковпак комерційний директор АТ «Криворіжгаз». – Ми сподіваємось, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу».

За дорученням постачальника газу АТ «Криворіжгаз» повинне буде припинити газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.

Органи місцевого самоврядування/власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.

Чинне зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня.

АТ «Криворіжгаз» вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області/місті Офіс президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р «Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року», яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято.

Минулого року в Кривому Розі 800 тисяч споживачів тепла залишились без опалення наприкінці листопада і були змушені вийти на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення удалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства. Є підстави вважати, що опалювальний минулорічний колапс може повторитися і в цьому році.