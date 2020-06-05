У липні стартує програма експериментів з воднем на чотирьох полігонах в Україні нова енергія



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Спеціалісти регіональної газової компанії готують серію експериментів з воднем і газоводневими сумішами на реальних макетах газових мереж

На чотирьох полігонах завершується фінальний етап підготовки до експериментів

Робоча група проекту Регіональної газової компанії (РГК) 29 травня затвердила програму експериментів з воднем і газоводневими сумішами.

«У липні ми починаємо серію експериментів на реальних макетах газових мереж на чотирьох полігонах – в Івано-Франківську, Житомирі, Дніпропетровській і Харківській областях», - сказав директор зі стратегічного розвитку РГК Станіслав Казда під час онлайн-конференції на тему «Запровадження інноваційних рішень на ринку газу в Україні».

Перша серія експериментів - статичні випробування мереж - почнеться в липні і триватиме до кінця року. Йдеться про прокачування водню, а також газоводневих сумішей різної концентрації для вивчення герметичності систем.

Друга серія - динамічні випробування - стартує в 4 кварталі цього року. «Ми вивчимо поведінку устаткування при використанні водню і його сумішей на звичайних газових плитах, котлах і колонках», – сказав Казда.

Третя стадія почнеться в наступному році. Вона дозволить підготувати вичерпну експертизу з безпеки використання водню в газових системах, а також їх оптимізацію для работи з цим енергоносієм.

За словами Станіслава Казди, на всіх чотирьох полігонах завершується фінальний етап підготовки. «Всі майданчики є точними моделями-копіями існуючих газорозподільних мереж. Для цього ми проаналізували близько 200 тис км газопроводів, як сталевих, так і пластикових, і близько 30 тис газорегуляторних пунктів», – сказав представник РГК.

Нагадаємо, у лютому 2020 року РГК оголосила про запуск проекту з тестування газорозподільних мереж на предмет транспортування водню і газоводневих сумішей.