В Україні стартував експеримент з транспортування газоводневої суміші нова енергія



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Україна вийде на рівень провідних європейських проєктів формату Power-to-Gas

Регіональна газова компанія вперше в Україні розпочала тестове транспортування суміші водню і природного газу на закритих ділянках газорозподільної системи в п'яти областях країни. Мета проєкту - модернізація газових мереж з урахуванням сучасних обсягів споживання і нових екологічних видів енергії.

РГК розпочала перший в Україні проєкт, який дасть змогу використовувати газотранспортну інфраструктуру для транспортування чистих видів енергії. До них відноситься зелений водень, який виробляють за допомогою електроенергії з поновлюваних джерел енергії (сонячні і вітряні електростанції) - в Європі ця технологія відома як Power-to-Gas.

«Зараз енергетика на порозі революції, коли чисті види енергії витісняють вуглецеві енергоносії. Це необхідно врахувати при модернізації нашої газової інфраструктури - вона повинна бути готова до транспортування нових, чистих видів енергії, серед яких і зелений водень. Тому цього року ми почали проєкт з тестового транспортування водню», - сказав директор РГК Олег Никоноров на Українському енергетичному форумі в Києві.

У проекті задіяно п'ять експериментальних полігонів у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. На них фахівці РГК спільно з вченими Національної академії наук України та Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу протестують вплив водню на всі елементи газової інфраструктури. Для цього будуть використані суміші природного газу з воднем у концентраціях від 2% до 100%.

Таким чином Україна вийде на рівень провідних європейських проєктів формату Power-to-Gas, які вже діють у Великій Британії, Німеччині та Нідерландах. Зараз у Європі вивчають особливості транспортування суміші природного газу та водню у концентрації до 20%.

У рамках European Green Deal у країнах Євросоюзу стартували вже понад десяток проєктів Power-to-Gas, коли зелений водень транспортують у діючих газопроводах у суміші з природним газом.

Використання зеленого водню в масштабах газотранспортної системи України дасть змогу вирішити проблему акумуляції енергії в пікові періоди її виробництва і зняти обмеження на розвиток таких видів відновлюваної енергетики, як сонячна та вітряна.

Зараз надлишкові потужності газової системи України сягнули 75%. Пілотні проекти РГК з модернізації газорозподільних мереж показали, що термін їх окупності сягає 10 років, для чого необхідні інструменти довгострокового фінансування і відповідна зміна регуляторної політики.