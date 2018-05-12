У Миколаєві спустили на воду ще одне судно довжиною 100 метрів: фоторепортаж

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Судно призначене для експлуатації на внутрішніх водних шляхах України

У п’ятницю, 11 травня, суднобудівний завод «Нібулон» у Миколаєві спустив на воду друге 100-метрове несамохідне судно проекту В5000, призначене для експлуатації на внутрішніх водних шляхах України. Про це інформує прес-служба підприємства.

Це сталося через два місяці з моменту спуску першого судна проекту В5000. Раніше завод міг виготовляти судна не більше 70 м, проте завдяки масштабній реконструкції підприємства, зокрема перебудові сліпу, що проходила за підтримки Європейського інвестиційного банку стало можливим будівництво і обслуговування на нібулонівській верфі суден довжиною до 101 м.

Спуск другого судна проекту В5000 проходив у робочій обстановці, адже наразі суднобудівники компанії працюють одразу над сімома замовленнями.

Хрещеною матір’ю судна, яка за традицією розбила на щастя пляшки зі шампанським об борт судна, стала перевіряльник судновий, досвідчений працівник Людмила Черненко.

Проект В5000 – несамохідні судна вантажомісткістю 5 тис. тонн, змішаного плавання, з двома трюмами та покращеними експлуатаційними якостями, зокрема гідравлічною системою приводу люкових закриттів. Новий удосконалений проект несамохідних суден шириною 17 метрів фахівці компанії створили на основі вивчення досвіду Америки і Європи. Більша вантажність суден дозволить оперативно доставляти більші суднові партії вантажів із перевантажувальних терміналів на Дніпрі, а також перевантажувального термінала в м. Миколаєві на зовнішній рейд і, як наслідок, наростити обсяги річкових перевезень та перевалки.