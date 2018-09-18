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    Економіка та фінанси

    Туреччина розслідує ввезення вугілля з окупованого Донбасу

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    Туреччина розслідує ввезення вугілля з окупованого Донбасу

    З 18 європейських держав лише Анкара заявила, що розслідує інформацію про ввезення антрациту з окупованого Донбасу

    Влада Туреччини першою після України почала розслідування можливого ввозу вугілля антрацитової групи з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

    Про це повідомляє «Польське радіо» з посиланням на розслідування журналістів Dziennik Gazeta Prawna.

    Видання звернулося до дипломатичних установ 18 європейських держав щодо їхній дій з блокування купівлі місцевими фірмами вугілля з окупованої частини Донбасу.

    У відповідь лише Анкара заявила, що розслідує інформацію про ввезення антрациту з непідконтрольних уряду України територій. Решта спробували переадресувати питання до когось іншого або просто заявили про прихильність суверенітету й територіальній цілісності України.

    Влада Болгарії заявила, що ЄС ввів ембарґо лише на торгівлю з Кримом і Севастополем.

    «Немає аналогічних правових актів, котрі б забороняли імпорт із самопроголошених, так званих і невизнаних «Д/ЛНР», – йдеться в офіційній відповіді на запит польської газети.

    Її позицію, як зазначається, підтримала Польща.

    До слова, раніше глава EURACOAL Брайан Рікетс заявляв, що використання принципу імпортного паритету є єдиною раціональною моделлю встановлення внутрішніх цін на вугілля. 

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