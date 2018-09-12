Імпортний паритет це єдина раціональна модель встановлення внутрішніх цін на вугілля, - Рікетс



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Глава EURACOAL Брайан Рікетс

Глава EURACOAL прокоментував принцип, на якому була заснована формула «Роттердам +»

Використання принципу імпортного паритету є єдиною раціональною моделлю встановлення внутрішніх цін на вугілля. Про це в рамках економічного форуму «Європа спільних цінностей або Європа спільних інтересів?» у Польщі заявив глава EURACOAL Брайан Рікетс.

«Це раціональна модель. Якщо ви хочете продати або купити вугілля, це означає, що ціна повинна бути правильною і прозорою. Тому при експорті ціна повинна бути конкурентоспроможною, але аргумент при імпорті аналогічний, тому що у покупців є вибір: купувати човни в інших країнах або купувати продукцію вітчизняного виробництва», - сказав він.

За словами Рікетса, принцип імпортного паритету не є українським ноу-хау. «Німеччина використовувала принцип імпортного паритету, Великобританія використовує принцип імпортного парітету. В світі є багато прикладів, де використовується імпортний паритет, і ви вибрали бенчмарк, щоб визначати і розраховувати ціну (вугілля - ред.) за імпортним паритетом», - зазначив він.

Глава EURACOAL додав, що країни, наприклад, Китай, які прагнуть захистити внутрішнього виробника і наростити, використовують не тільки принцип імпортного паритету при формуванні внутрішніх цін, а й встановлюють додаткові квоти на імпортний ресурс. «Уряд (Китаю, - ред.) використовує імпортні квоти і податки на імпорт, експортні квоти та експортні податки для встановлення ціни на вугілля в Китаї, яка захищає китайську вугільну промисловість. Тобто існують правила і засоби контролю, які уряд може використати», - підкреслив він.

Нагадаємо, минулого тижня найбільша Європейська асоціація вугілля та лігніту EURACOAL оприлюднила звіт за методикою визначення прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії в Україні. Європейські експерти визнали формулу «Роттердам +» обгрунтованим підходом.

Формула «Роттердам +» була введена Постановою НКРЕКУ №289 від 03.03.2017 року «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії». Згідно даної постанови, в ціну електроенергії закладалася вартість вугілля, виходячи з котирувань індексу API2 європейського хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

23 серпня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала формулу «Роттердам +» в зв'язку з початком дії нового ринку електричної енергії.