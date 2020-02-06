У «Нафтогазі» пояснили, чому державне майно «Укртрансгазу» не може бути безкоштовно передане державній компанії-наступнику



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В Україні немає безкоштовної передачі майна між компаніями, - Вітренко

«Магістральні газопроводи України» мають викупити ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко пояснив, чому державне майно дочірньої компанії «Укртрансгаз» (ТОВ «Оператор ГТС»), набуте за рахунок тарифів, не може бути просто безкоштовно передане державному ПАТ «МГУ».

На переконання топ-менеджера, «в Україні немає безкоштовної передачі майна між компаніями. Якщо одна компанія дає щось іншій, вона не може просто дати - вона може продати, передати в оренду, укласти договір». «Це міністерства між собою можуть щось передавати, а компанії не передають безкоштовно корпоративні права. Нема такого механізму, коли просто безкоштовно взяв і передав корпоративні права. Принаймні, тоді приходить з перевіркою податкова інспекція і каже: а що це було?» - таку думку в розмові з «Главкомом» висловив Юрій Вітренко.

«Главком» писав про те, що у вересні 2019 року новий Кабінет Міністрів постановою №840 затвердив модель анбандлінгу «Нафтогазу» - відмінну від тієї, яку три роки поспіль намагався запровадити попередній уряд Гройсмана. Відповідно до цієї моделі, вже проведено реструктуризацію НАК «Нафтогаз України» і відділення з його складу газотранспортної системи, якою раніше управляла дочірня структура НАКа - «Укртрансгаз». Новим оператором стало ТОВ «Оператор ГТСУ») – дочка «Укртрансгазу» - до неї були переведені задіяний при транспортуванні газу персонал, передані потрібні для цієї діяльності активи, IT-системи.

Але ж новий оператор «ОГТСУ» залишається структурою, пов`язаною з «Нафтогазом України», а це суперечить європейськими правилам. Тому в новій моделі уряд Гончарука врахував напрацювання попереднього уряду, який ще 2017 року створив державне ПАТ «МГУ» – планувалося, що саме ця компанія мала б підписати контракт з «Газпромом» на транзит газу з 2020 року. Але МГУ навіть не брало участі в переговорах щодо нового транзитного контракту з 2020 року.

Затверджений згаданою постановою №840 план робіт зобов’язував збільшити статутний капітал ТОВ «Оператор ГТС»; здійснити інвентаризацію та переоцінку державного майна, що забезпечує транспортування газу; розробити та подати до КМ проект договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ОГТСУ» ( 100% статутного капіталу) між АТ «Укртрансгаз» та ПАТ «МГУ» з розстроченим платежем на 15 років і тд. Але поки що уряд не оприлюднює інформацію, яким чином виконується його ж постанова.

Без відповіді залишається питання, а що ж буде включено до збільшеного статутного капіталу ТОВ «Оператор ГСУ»? Водночас затверджені в новій моделі анбандлінгу умови передбачають фінансові зобов’язання, які «Нафтогаз» за погодженням з урядом має передати МГУ. Якщо ж на МГУ перейдуть згадані борги, то «Нафтогаз» матиме вплив на МГУ через суди за борги, тобто оператор буде залежним від «Нафтогазу України», а це суперечить європейським правилам.

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