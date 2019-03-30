У «Народному фронті» розказали, як покарали облгази за донарахування у платіжках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Максим Бурбак

Несправедливо нараховані платежі повинні бути скасовані, а вже переплачені абонентами гроші повинні бути зараховані в наступних платіжках, підкреслили у «НФ»

Нардеп Максим Бурбак стверджує, що саме його партія «Народний фронт» домоглася покарання газових монополістів за, на його думку, незаконні донарахування у платіжках. Проте фракція вимагає більш жорсткіших штрафних санкцій для облгазів.

Про це написав керівник фракції НФ Максим Бурбак на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувати облгази олігарха Дмитра Фірташа і зробити перерахунок споживачам.

«Це маленька, але важлива перемога! Спрацювали всі виступи на погоджувальних радах, з трибуни парламенту, в різних ефірах!» - наголосив він.

«Несправедливо нараховані платежі повинні бути скасовані, а вже переплачені абонентами гроші повинні бути зараховані в наступних платіжках», - підкреслив Бурбак.

«І ці штрафи я вважаю незначними. Вимагаю більш жорстокого покарання аферистів!» - резюмував він.