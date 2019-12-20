В Україні дала збій система монетизації субсидій



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Люди не знають, чи отримують державну допомогу взагалі, адже банк не повідомляє про пільгу

Система монетизації субсидій дала збій − пільговикам не надходять смс-повідомлення про сплату комунальних платежів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Люди не знають, чи отримують державну допомогу взагалі, адже банк не повідомляє про пільгу.

«Є у мами пільга. Дали цифру, яку потрібно щомісяця віднімати від звичайної суми. Минув місяць, вони знову нарахували ту ж суму й додали ще борг», — говорить син вдови військового Максим Єфремов.

Люди звертаються до столичного управління соцзахисту чи не щодня, наразі боргів немає.

«У нас 5300 пільговиків, які отримують знижку на житлово-комунальні послуги. З них 5% - це готівкова форма, 95% - це люди, які отримують свою пільгу через Ощадбанк», — сказала начальниця управління праці і соціального захисту Печерського району Києва Ольга Мозгова.

Ті, хто не написав заяву до 15 жовтня, мають безготівкову монетизацію. Комуналку за них сплачує державний банк. Багатьом смс з інформацією від банку не надходять з неясних причин.

«Це пов’язано з тим, що управління соцзахисту не подало необхідну інформацію до Ощадбанку», — пояснила заступниця директора департаменту роздрібного бізнесу банку Марина Ревуцька.

Водночас, якщо пільговик матиме борг 20 неоподаткованих мінімумів (340 гривень), то наступного опалювального сезону право на монетизацію втратить.

Щоб уникнути масового накопичення боргів серед пільговиків, Міністерство соціальної політики звернулось до Кабміну. Уряд має дозволити змінювати форму монетизації будь-коли. Від січня, сподіваються чиновники, поправка запрацює.

«Наразі ми бачимо в цьому достатньо велику проблему. Ми пропонуємо, щоб від 1 січня 2020 року ті пільговики, які бажають перейти на готівкову форму, могли це зробити в будь-який момент», — зазначив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

У разі переходу на готівкову форму монетизації, пільговики зможуть оплатити комуналку повністю і при цьому не накопичувати боргів.