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Рашисти на викрадені у банках гроші купували долари у місцевих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти на викрадені у банках гроші купували долари у місцевих
Для того, щоб людям якось виживати, їм треба було міняти валюту на гривні та рублі
фото ілюстративне

Окупанти не вкрали якихось «стратегічних» сум, але гривень було немало

Як тільки російські загарбники захопили території України, то перше, що вони зробили – це почали грабувати банки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«Тому їм треба було використати цю гривню з максимальною для себе вигодою», – розповів Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що окупанти не вкрали якихось «стратегічних» сум, але гривень було немало і за них вони купували «валюту» у місцевих мешканців.

«Для того, щоб людям якось виживати, їм треба було міняти валюту на гривні, рублі», – додав Гайдай. 

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: окупанти війна гроші

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