Рашисти на викрадені у банках гроші купували долари у місцевих
Окупанти не вкрали якихось «стратегічних» сум, але гривень було немало
Як тільки російські загарбники захопили території України, то перше, що вони зробили – це почали грабувати банки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.
«Тому їм треба було використати цю гривню з максимальною для себе вигодою», – розповів Гайдай.
Голова ОВА зазначив, що окупанти не вкрали якихось «стратегічних» сум, але гривень було немало і за них вони купували «валюту» у місцевих мешканців.
«Для того, щоб людям якось виживати, їм треба було міняти валюту на гривні, рублі», – додав Гайдай.
Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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