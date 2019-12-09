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    Суспільство

    Новий керівник Агентства держслужби хоче навчити 200 тис. українських чиновників мріяти

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    Олександр Стародубцев говорить, що у нього&nbsp;нема претензій до працівників, які щодня роблять свою роботу, зате є претензії до керівників - Новий керівник Агентства держслужби хоче навчити 200 тис. українських чиновників мріяти
    Олександр Стародубцев говорить, що у нього нема претензій до працівників, які щодня роблять свою роботу, зате є претензії до керівників

    Стародубцев розказав про проблеми реформи держслужби

    Новий голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Олександр Стародубцев вважає, що українські держслужбовці повинні знайти сенс у своїй роботі, а не орієнтуватись на нормативи і якісь формальності. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Візьмемо будь-який етап у процедурах класичного HR: в кожному з них в держслужбі є якась проблема. Моє завдання – сказати «все!»: закінчуємо робити єресь, починаємо структурувати сенси і мрії, з якими ми тут опинились, і починаємо менеджити кожний з цих проектів. Це має зробити кожний керівник кожної організації», - вважає керівник Агентства.

    Стародубцев зазначає, що статус держслужбоця на сьогодні мають близько 200 тисяч людей. «У мене нема претензій до працівників, які щодня роблять свою роботу. У мене претензії до керівників. Замість того, щоб комунікувати сенси, вони прописували це в якихось нормативних документах, які лише юристи можуть зрозуміти. Моя загальна рамка – керівник, який створює сенси, HR, який транслює сенси, працівники, які вірять в те, що ці сенси вірні, і вони рухаються за цими сенсами. Ті, хто вважають ці сенси хибними, звільняються і шукають себе в інших місцях. А для цього треба спростити набір на держслужбу, спростити звільнення. Щоб у нас відбулося велике перезавантаження», - пояснює зміст своєї реформи Стародубцев.

    Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив екскерівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби.

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