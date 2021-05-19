У Раді порахували, скільки інвестицій втрачено через уряд

«В 2020 році реально білі діючі підприємства вивели з України десятки мільярдів інвестицій», – розповіла Южаніна

Іноземні інвестори тікають з України через безкінечні податкові ініціативи уряду. Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«У нас тема популярна – піднімати до безкінечності податкове навантаження. Головне для великих компаній – прозорість. Зробіть поступове підвищення, протягом 5-7 років, щоби всі знали, до чого готуватись. Тоді це правильно. Але якщо ви в лоб хочете підняти за півроку такі ставки, не враховуючи ситуацію на ринку, то ви просто вибиваєте з України справжніх інвесторів», – пояснила Южаніна на телеканалі «Україна 24».

Вона нагадала, що минулого року інвестори вивели десятки мільярдів гривень з України через непрогнозовану податкову політику влади та постійну зміну законодавства. За таких умов, на її думку, не варто сподіватись на прихід нових інвесторів.

«За останньою інформацією, в 2020 році реально білі діючі підприємства вивели з України десятки мільярдів інвестицій. І точно такі суми вже виведені за чотири місяці вже в цьому році», – розповіла Южаніна.

Нагадаємо, також Южаніна переконана, що запропоновані урядом зміни до податкового законодавства неприйнятні для бізнесу, адже містять новації, які суттєво ускладнять роботу платників податків.

Раніше народний депутат, лідер фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що влада має допомогти підприємцям вижити під час нинішньої кризи, і потрібно розширити програми підтримки бізнесу та запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, что в Україні сьогодні 49% економіки в тіні, тому владі потрібно знижувати податки мінімум вдвічі для детінізації, а не підвищувати фіскальне навантаження.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.